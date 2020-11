Una mendocina que despliega todo su talento en el viejo continente

La defensora mendocina de 27 años Agustina Fernández se encuentra desde mediados del mes pasado en Lisboa defendiendo los colores del Benfica, que en cinco fechas disputadas lleva puntaje ideal en el campeonato portugués de ese deporte, que por razones de la pandemia se disputa en tres zonas.

Agustina viene de una familia estrechamente ligada al hockey patín, integrada por sus padres Claudio y su madre Viviana Offredi, sus hermanas Valentina de 24 años y Julieta 23, y su hermano Santiago de 21 años. Todos los hermanos, además de su padre, tíos y primos, practicaron este deporte, en su mayoría también en Talleres. Durante su paso por el club de sus amores, Andes Talleres, obtuvo cuatro títulos argentinos con la camiseta azulgrana, 2010, 2014, 2016 y 2019.

Además cumplió uno de sus sueños que fue jugar un Mundial con la Selección Argentina, disputado en setiembre de 2017 en Nanjing (China) donde obtuvo el subcampeonato tras caer en la final 7-5 en suplementario ante España. Pero más allá de ese segundo puesto, Agustina tuvo una experiencia que nunca podrá olvidar, haber compartido equipo con la celeste y blanca junto a sus hermanas Valentina y Julieta.

La jugadora explicó que “llegué a Lisboa el 16 de setiembre, la dirigencia quería que llegáramos en agosto pero por el tema del Covid-19 no podíamos salir de Argentina, pero pudimos solucionar ese tema y llegamos acá. La verdad que la gente nos ha recibido muy bien, tanto los dirigentes como nuestras compañeras de equipo. Han estado pendiente de todo lo que pudiéramos necesitar, nos han llevado a conocer diversos lugares. Estoy conviviendo con tres chicas más del Benfica de otras disciplinas deportivas, es una buena convivencia, por lo que la experiencia es muy linda hasta el momento”.

“Hemos comenzado el campeonato portugués –agregó-, y hasta ahora hemos ganado los cinco partidos jugados. En principio, el próximo fin de semana comienza la Copa Europea, pero por el tema de la pandemia no está confirmado si se va a jugar o no porque están aumentando muchos lo casos. Estamos a la espera de ese tema, por ahora sigue todo normal en lo referido a la competencia en Portugal”.

En cuanto a sus objetivos personales sobre su carrera deportiva, Agustina indicó que “quiero seguir preparándome para estar en mi mejor nivel. El año pasado tuve una lesión muy grande (fractura de peroné y rotura de tres ligamentos) y estuve parada 10 meses, por lo que tengo mi mente puesta en alcanzar mi mejor estado físico y hockístico, además de ganar todo lo que nos toque jugar con el Benfica, tanto el torneo de Portugal como la Copa Europea, por lo que estamos entrenando y trabajando para lograr todos los objetivos con este club”.

Recordó la mendocina que “comencé a jugar al hockey a los 10 años en Andes Talleres, donde he jugado toda la vida. Además, al principio durante 4 años, practiqué hockey sobre césped en el Club Maristas. Cuando íbamos con mi mamá a llevar a mi hermano Santiago a jugar, que tenía 3 años cuando se inició, vimos el deporte, nos gustó mucho y en un momento practicábamos los dos, hasta que mi padre dijo que teníamos que elegir uno para hacerlo bien y nos decidimos por el hockey sobre patines”.

“Tengo una gran pasión por el deporte”

Más adelante, Agustina aseguró que “la verdad que tengo una gran pasión por el deporte y el club Andes Talleres y gracias a Dios hemos logrado varios campeonatos. Cuando comenzamos, fuimos el último club en tener hockey patín femenino. El primer técnico que tuve fue Luis Signorelli, que fue el gran responsable que el club incorporara el hockey femenino. Después pasaron varios técnicos y siempre les he agradecido porque todos siempre te dejan alguna enseñanza y gracias a ellos, fui creciendo todos estos años lo que me permitió hoy estar aquí”.

Por otra parte, indicó respecto a los campeonatos logrados con Talleres que “ganamos varios a nivel local, nacional y sudamericano. Salimos campeonas sudamericanas con la primera en el 2006, además de otros campeonatos obtenidos a nivel nacional en primera y en categorías junior y juvenil”.

Sobre su paso por la Selección Argentina, la jugadora expresó que “gracias a Dios, fui a jugar el Mundial en China 2017 y tuve la suerte de compartir la camiseta celeste y blanca con mis hermanas Valentina y Julieta. Fue una experiencia increíble e inolvidable. Salimos subcampeonas al perder en el alargue frente a España, pero ha sido una de las mejoras experiencias que me ha tocado vivir a nivel deportivo y hacerlo junto a tus hermanas no tiene precio, es inexplicable el sentimiento que se siente”.

Comentó que “el año pasado estaba en el proceso de selección para jugar el mundial, pero un mes y medio antes tuve esa grave lesión, que me tuvo 10 meses parada, con dos operaciones de por medio y lamentablemente me quedaba afuera del mundial. En teoría, la cita mundialista era el año próximo, pero con esto de la pandemia lo han reprogramado para el 2022 y otro de los objetivos personales. es estar lo mejor posible para poder vestir nuevamente la celeste y blanca”.

Su actualidad en el Benfica

La mendocina señaló respecto a su club, que dirige el entrenador Paulo Almeida:“este domingo jugamos la sexta fecha del torneo portugués y comenzamos la segunda ronda. Este año por la pandemia han cambiado el formato del campeonato, separándolo por zonas, Norte, Centro y Sur. En cada zona hay seis equipos, jugamos ida y vuelta. Clasifican luego los tres mejores de cada zona y se juega un playoff. Hasta ahora hemos ganado todos los partidos y este domingo jugamos contra Campo de Ourique. También tenemos el torneo europeo, donde jugamos el 7 de noviembre contra el Gijón, un equipo de Asturias (España), pero aún no está totalmente confirmado el partido por el tema de la pandemia, por lo que estamos a la espera de esa confirmación oficial”.

“El equipo está muy bien –dijo-, entrenamos todos los días de lunes a viernes gimnasio y pista y obviamente tenemos cuerpo técnico, preparador físico, kinesiólogo, profesor de gimnasio. Tenemos todo, contamos con un gran cuerpo técnico y de trabajo, por eso estoy muy contenta por la experiencia que estoy viviendo. Desde el primer momento que me llamaron para formar parte del club, lo primero que se me vino a la cabeza fue todo lo que yo pasé el año pasado, mi lesión, en seguir adelante, por más que por ahí las cosas estén mal hay que seguir porque uno nunca sabe lo que puede venir, lo que nos espera y todas las cosas pasan por algo, en cada caída que tengamos, hay que levantarnos y seguir que cosas buenas nos esperan seguro”.

Según Agustina, “la mayor satisfacción sería salir campeona europea, porque te enfrentas con los mejores equipos del Viejo Continente. Sería un sueño ganarlo y la mente está puesta en eso y en cada partido de los otros torneos que juguemos, pero eso sería lo máximo que podríamos lograr con el club”

La joven deportista también agradeció “a todos los técnicos que tuve en mi camino y fundamentalmente a mi familia, por el apoyo que me dieron desde que comencé a jugar hasta la actualidad y mis padres son un pilar fundamental en todo lo que he logrado, en los buenos y malos momentos. El año pasado por mi lesión estuvieron a mi lado todo el tiempo. En el momento difícil que estamos viviendo ahora por la pandemia, tenemos que aprender a valorar y vivir cada momento al máximo, porque nunca podes saber que puede pasar el día de mañana. También son importantes en mi carrera las compañeras de equipo que he tenido en estos años, ya que fueron fundamentales, porque junto a ellas crecemos, nos acompañamos en los momentos malos y buenos, festejamos, lloramos y les mando un fuerte abrazo a todas”.

Finalmente, Agustina explicó que el club Benfica “cuenta con una residencia con varios departamentos y allí vivo con Florencia, una compañera que se vino también de Argentina, ellas es de Concepción de San Juan, también la arquera de nuestro equipo que es de Portugal, y con dos jugadoras del Benfica que son del futsal. Estamos todas muy bien en el departamento, muy cómodas y nos llevamos muy bien entre todas”.