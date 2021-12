Un campeón de América con River podría volver al Millo

Si bien terminó la temporada 2021, se comienza a jugar otro torneo: el mercado de pases. Cada equipo buscará reforzarse de la mejor manera para el próximo año y River, último campeón del fútbol argentino, no es la excepción. Uno de los futbolistas que más le rindió a Marcelo Gallardo en su proceso, no renovó vínculo con su último club y su deseo es volver a la Argentina, principalmente, a la institución de Núñez.

Nos referimos al lateral por la izquierda Leonel Vangioni. Este lunes se despidió de Libertad de Paraguay, club en el que jugó entre 2020 y 2021. La realidad es que todavía no hay nada concreto respecto a su vuelta a River, pero el ex Newell’s ya había expresado en su momento que le gustaría volver a ser dirigido por el Muñeco.

Si bien no hay novedades al respecto de su posible vuelta, River necesitaría un lateral. Teniendo en cuenta que el mendocino Fabrizio Angileri está en la órbita de varios clubes europeos y que en los últimos meses prácticamente no jugó por un desgarro –del cual se resintió- en los laterales están Milton Casco y Robert Rojas en la actualidad. Vigo no termina de convencer a Gallardo y tener la oportunidad de contar con un futbolista de la jerarquía de Vangioni, sería una buena opción para el Millo.

“Me despido y quiero agradecerle a Libertad por este tiempo que pasamos juntos! Compañeros y gente del club le agradezco por el cariño y respeto que tuvimos mutuamente! Que sigan los éxitos guma”, escribió Vangioni en su cuenta de Instagram. Piri, como le dicen, dejó River a mediados de 2016, se fue al Milan, allí prácticamente no jugó y en 2017 emigró a Rayados de Monterrey y estuvo por tres años. En 2020 llegó a Libertad de Paraguay. ¿Será el momento de volver a la Argentina?