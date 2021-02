Tyson gana millones con su plantación de marihuana

Mike Tyson tiene 54 años, es boxeador retirado, y ha llegado a ganar 584.000.000 de dólares luego de 56 combates. Al gastar más de lo debido en 2003 se vio obligado a declararse en quiebra, con una deuda de 28 millones de dólares, señaló el sitio Cheatsheet.com.

Hoy el ex boxeador se destaca vendiendo Cannabis medicinal en California, donde el cultivo y el consumo de marihuana es legal. Gracias a su plantación llamada "Tyson Ranch" el expugilista consigue ganancias de 50000 dólares, además de los 41000 que gasta en consumo propio y de sus invitados y gente que lo rodea.

"Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida", describió Tyson.

Conocido como “el hombre más malo del planeta”, reconoció su duro momento y expresó; “el cannabis me salvó realmente de mí mismo”. Los beneficios para la salud eran muy claros, él obtuvo mejoras de todo tipo, y por ello, intentó que todo el mundo tenga la oportunidad de probar este tipo de medicina.

El mayor impulso de venta es un analgésico tópico desarrollado por el propio Tyson que está clínicamente probado para aliviar la artritis, las articulaciones y el dolor muscular.

Ahora el excampeón creo la Tyson Holistic Holdings, que se compone de dos empresas distintas: Tyson Holistic y Tyson Ranch. La primera invierte en empresas que trabajan con productos de cáñamo y Tyson Ranch consiste en productos derivados del cannabis.