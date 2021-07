Tres mendocinos que buscan podio en el automovilismo argentino

El Turismo Nacional iniciará este sábado la actividad de la séptima fecha de su calendario, que se disputará en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay.

La Clase 3 regresará al trazado entrerriano después de tres años. Los ganadores de la prueba anterior, el 17 de junio de 2018, fueron Gastón Grasso (Clase 2) y Leonel Pernia (Clase 3).

La Clase 3 tiene como líder al mendocino Julián Santero (Toyota Corolla), con 187 unidades quien incluso ya logró la victoria y se perfila como gran candidato al título; detrás se ubican Carlos Javier Merlo (Corolla), 138; y Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), 133.

Y allí también estará presente el mendocino Lucas Vicino, quien continuará dentro de la Clase 3 pero en este caso lo hará con un Chevrolet Cruze del Nico Kern Racing Car.

“Surgió en los últimos días una posibilidad de integrarme nuevamente a la categoría con el equipo de Nicolás Kern, a quién estoy agradecido. Luego de dos carreras sin correr, esta nueva oportunidad me permite continuar en una categoría que siempre me gustó y en la cual quiero ser protagonista. No puedo dejar de agradecer a mis sponsors y a todos quienes me acompañan en esta nueva etapa dentro del Turismo Nacional”, expresó el mendocino, 30º en el certamen actual, con 14 unidades.

La actividad para la clase mayor comenzará este sábado con dos entrenamientos; mientras que a las 16será la clasificación. Para el domingo están previstas las dos series (a las 10 y 10.40), ambas a 6 vueltas; en tanto que la final se disputará desde las 14.40, a 20 vueltas o 40 minutos, con televisación en vivo de la TV Pública.

Palau corre en el Top Race Series

Nicolás Palau estará disputando el quinto capítulo del Top Race Series en el autódromo de San Nicolás, siempre con el objetivo de pelear por los puestos de arriba, tal como lo hizo en fechas anteriores.

El oriundo de San Martín, con el Toyota del Pfening Racing, intentará luchar por un lugar en el podio, con un auto muy contundente. Palau se ubica en el quinto puesto en el campeonato, con 45 unidades y con la victoria que lo habilita a pelear por el título.