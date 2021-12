Tras un nuevo escándalo, se viene la "limpieza" en el plantel de Boca

El domingo pasado Boca debía recibir a Newell´s por la fecha 23 del torneo de Primera División, sin embargo debido a la fuerte tormenta que imposibilitó el realización del partido, se terminó disputando el martes. Este hecho por si solo no representa nada fuera de lo habitual, no obstante, el mundo Boca se vio sacudido por las modificaciones que realizó Battaglia, de último momento.

Todo comenzó cuando en la previa del choque ante la Lepra rosarina, el entrenador metió mano en el equipo y cambió lo que ya tenía en mente para el día en el que originalmente se iba a dar el match. Carlos Zambrano, Edwin Cardona y Sebastián Villa, que se suponía serían titulares aparecieron sentados en el banco de suplentes.

Ante la pregunta de los periodistas en conferencia de prensa, el director técnico del Xeneize, habló de una supuesta intoxicación por parte de los 3 protagonistas. No obstante, la explicación no pareció ser suficiente.

A partir de esto, y tras los rumores de un nuevo acto de indisciplina, el Consejo de Fútbol tomará cartas en el asunto y llevará a cabo una "limpieza" de cara al armado del plantel para el 2022.

En referencia a Edwin Cardona, Boca no hizo uso de la opción de compra que tenía por su ficha, y esto sumado a los problemas recurrentes que han tenido al colombiano como actor fundamental, la idea de los dirigentes es que no forme parte de la renovación.

Sebastián Villa también formó parte de diversos cortocircuitos, y si bien tiene contrato hasta diciembre de 2024, la idea es negociarlo siempre y cuando llegue alguna oferta en el próximo mercado de pases.

En cuanto a Carlos Zambrano, quien hoy es la primera alternativa de recambio en la zaga central, formaría parte de la lista de prescindibles. Ante este panorama, los popes del club verían con buenos ojos darlo a préstamo a otra institución.

Sin embargo, la lista no termina allí. Aunque no formaron parte del conflicto, tanto Cristian Pavón como Cristian Medina, también podrían dejar el club. El delantero no aceptaría la oferta de renovación que le realizaron hace tiempo atrás, y el volante hoy no es una fija entre los titulares y la idea sería que continúe su carrera en el exrterior.