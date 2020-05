Tras perder las elecciones en la World Rugby, Pichot renunció a la representación de la UAR

Hace pocos días, el exrugbier Agustín Pichot perdió la elección para presidente de la World Ruby (WR) ante el inglés Bill Beaumont, y como acto seguido, anunció la renuncia a la representación de la Unión Argentina de Rugby (UAR) ante el máximo organismo mundial.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado oficial de la UAR, en el que se agradeció también a Pichot, por toda su labor y su larga trayectoria como representante del país y la región de las Américas.

"Decidí no continuar como representante de UAR en el Consejo de la WR, como así tampoco como miembro del Rugby World Cup (RWC) y presidente de Américas Rugby. Estoy muy agradecido por la responsabilidad y la confianza que se me ha otorgado durante todo este tiempo", señaló Pichot.

Además, indicó que "la única razón por la que fui parte de la WR y que a su vez es la misma que me motivó a presentarme como candidato a presidente, es la convicción de que el Rugby Mundial necesita cambios".

Considerando que su propuesta no fue elegida, el ex Puma aseguró que lo mejor es "dar un paso al costado" y no "ocupar un lugar solo por el hecho de ocuparlo".

Por último, manifestó que si bien ahora se dedicará exclusivamente a cuestiones familiares y personales, no se alejará del rugby. De hecho, se dedicará a dirigir una categoría de juveniles de San Isidro Club (SIC). "Seguiré aportando siempre, desde el lugar que me toque, para lograr un rugby global más justo y equitativo del que nos siga dando orgullo participar y ser parte de él”.