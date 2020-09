Tras cinco temporadas, Junín Básquet se baja del Federal

Una baja sensible y que duele. Junín Básquet tomó la decisión de no continuar participando en torneos nacionales, debido a los problemas económicos que tuvo en el último año, sumado a la pandemia que hace que el municipio de Junín (principal sponsor) revea su situación presupuestaria.

Si bien los dirigentes del club han decidido no hablar por el momento, el que sí lo hizo fue su entrenador, Edgardo González, que confesó: “La verdad es que es muy negativo para toda la provincia perder esta plaza. Era un lindo proyecto, que me tocó iniciar allá por 2014 y finalizarlo ahora”.

Y agregó: “Desconozco si los motivos son solamente económicos. Es triste para mí porque tenía mucha ilusión, más que nada porque es el equipo de mi pueblo y fue una linda tarea haberlo dirigido. Nos pudimos acomodar y estábamos clasificados para los Playoffs. Lamentablemente esta suspensión abrupta por el coronavirus nos hace quedarnos con ese sabor amargo de no saber qué podría haber pasado”.

Laucha, como es conocido en el ambiente del básquet, analizó que en estos cinco años de Torneo Federal para Junín “fue importante mantenerse en la categoría. Desde la parte deportiva se intentó buscar siempre a los mejores jugadores de Mendoza. No creo que se hayan hecho mal las cosas, se hizo lo que se pudo y se compitió de gran manera. Hubo un gran apoyo municipal, lo cual hoy me parece que con esta pandemia, todas las comunas deben abocarse a otros temas”.

Finalmente y sobre su futuro, expresó: “Mi intención es quedarme en Junín, no sé si como entrenador principal, pero quiero seguir en el club, en el lugar que me toque, no tengo ninguna ambición extra. Veremos qué posibilidades existen cuando todo esto mejore”.

Con esta baja, Mendoza solo tiene a Rivadavia Básquet como representante en una categoría nacional, en este caso, la Liga Argentina (Segunda división). De todas maneras, el Naranja aún no confirma su participación.