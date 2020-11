Tottenham, con Lamela y Lo Celso ganó y quedó como escolta en Inglaterra

Tottenham, con Erik Lamela como titular y el ingreso de Giovani Lo Celso, venció hoy a Brighton And Hove por 2 a 1 en Londres, por la séptima fecha de la Premier League inglesa, y quedó como escolta de Liverpool.



El inglés Harry Kane, de penal (PT 13m) puso en ventaja a Tottenham y el galés Gareth Bale (ST 28m) colocó el 2-1. La visita, que tuvo el ingreso del argentino Alexis Mac Allister (ST 33m) marcó el empate transitorio con Tariq Lamptey (ST 11m).



Lo Celso, ex Rosario Central, entró a los 18 minutos del segundo tiempo por el francés Tanguy N'Dombele.



El equipo que dirige el portugués Jose Mourinho obtuvo el segundo éxito consecutivo y quedó a dos unidades de Liverpool, nuevo líder del torneo inglés, beneficiado por la caída de Everton, que hoy perdió ante Newcastle, con el defensor Federico Fernández, por 2 a 1.



Southampton derrotó a Aston Villa por 4 a 3 como visitante. En el local fue titular el arquero Emiliano Martínez (recibió siete goles en los últimos dos encuentros, los tres anteriores del Leeds de Marcelo Bielsa). En tanto, Arsenal venció a Manchester United por 1 a 0 en Old Trafford.



Resultados de la 7ma. fecha: Wolverhampton 2-Crystal Palace 0; Sheffield United 0-Manchester City 1; Burnley 0-Chelsea 3; Liverpool 2-West Ham 1.



Mañana: Fulham-West Bromwich y Leeds United-Leicester City



Posiciones



Liverpool 16 puntos; Tottenham 14; Everton, Southampton, Wolverhampton 13; Chelsea, Aston Villa, Leicester, Arsenal 12; Manchester City y Newcastle 11; Leeds y Crystal Palace 10; West Ham 8; Manchester United 7; Brighton And Hove 5; West Bromwich 3; Sheffield, Fulham y Burnley 1.

Fútbol Italiano

El portugués Cristiano Ronaldo marcó hoy dos goles en veinte minutos para el triunfo de Juventus, como visitante, ante Spezia por 4 a 1, en su vuelta a la actividad luego de contagiarse de coronavirus, por la sexta fecha de la Liga de Italia de fútbol.



Luego de tres semanas inactivo, CR7 fue suplente pero ingresó por el argentino Paulo Dybala, con el partido empatado 1 a 1 y fue determinante para la victoria de Juventus con dos goles en veinte minutos.



El crack luso entró a los 11 minutos del segundo tiempo, a los 14 hizo el 2 a 1 y a los 31 picó el penal para el 4 a 1 del último campeón de Italia.



El español Álvaro Morata (15m. PT) y el francés Adrien Rabiot (22m. ST) marcaron los otros goles del equipo dirigido por Andrea Pirlo, mientras que Tommaso Pobega (32m. PT) había hecho el 1 a 1 parcial para Spezia, donde jugó unos minutos el argentino Nahuel Estévez.



El ex Manchester United y Real Madrid suma cinco goles en tres partidos y quedó a dos del artillero del campeonato, Zlatan Ibrahimovic, quien marcó siete para el líder Milan.

Cristiano Ronaldo dio positivo de COVID-19 el pasado 13 de octubre en un control mientras estaba afectado al seleccionado portugués.El futbolista, de 35 años, atravesó la enfermedad asintomático pero el resultado se repitió en la previa del partido contra Barcelona de Lionel Messi por la Liga de Campeones de Europa y en total se perdió los últimos cuatro partidos de Juventus.Por su parte, el mediocampista argentinoque lo ganó sobre el final con una pirueta del sueco Zlatan Ibrahimovic.

A los 39 años, Ibrahimovic se mantiene en el más alto nivel ya que participó del primer gol del marfileño Franck Kessié, luego lo empató transitoriamente De Paul, de penal y a siete minutos del final apareció el sueco con un movimiento poco ortodoxo dentro del área chica para marcar el gol de la victoria.Ibrahimovic, además, es el goleador de la Serie A con siete goles en seis partidos.Milan se afirmó como líder con 16 puntos y la contracara es Udinese que perdió cinco de los seis partidos y está en zona de descenso con apenas tres unidades.De Paul, autor del 1 a 1 de penal a los 3 minutos del segundo tiempo, fue titular junto a Juan Musso, quien volvió al arco luego de la lesión que sufrió durante su estadía con el seleccionado argentino, al igual que sus compatriotasEl ex Racing Club hizo su primer gol en su quinta temporada en Udinese.Roma superó como local a Fiorentina por 2 a 0, con goles del italiano Leonardo Spinazzola (12m. PT) y el español Pedro (25m. ST)., quien fue expulsado a los 42 minutos de la segunda etapa.Milan 16 puntos; Sassuolo 14; Juventus y Atalanta 12; Napoli (x), Inter y Roma 11; Sampdoria y Lazio 10; Hellas Verona 8; Fiorentina y Cagliari 7; Benevento y Bologna 6; Genoa y Spezia 5; Parma 4; Udinese 3; y Torino y Crotone 1.(x) Se le descontó 1 punto por no presentarse en el partido ante Juventus, encuentro que además se lo dieron por perdido por 3 a 0.

Fútbol chileno

Universidad Católica, del técnico argentino Ariel Holan, derrotó hoy por 3-0 a La Serena, en el encuentro que cerró la 17ma. fecha del campeonato de Primera división del fútbol de Chile.



Con este resultado, el conjunto "cruzado" alcanzó lo más alto de la tabla de posiciones, junto a Unión La Calera y Unión Española, todos con 36 puntos.



El elenco de Holan (ex DT de Independiente) ganó con contundencia, a partir de los goles de Edson Puch (Pt. 4m.), el argentino Gastón Lezcano (ex Barracas Central; St. 3m.) y Diego Valencia (St. 49m.), según registró el diario "El Mercurio".



En Universidad Católica se alistaron también el arquero Matías Dituro (ex Douglas Haig de Pergamino), el mediocampista Luciano Aued (ex Racing), el enganche Diego Buonanotte (ex River) y el atacante Fernando Zampedri (ex Rosario Central), entre otros.



En el restante encuentro jugado hoy, Coquimbo Unido, con los concursos del arquero Matías Cano (ex UAI Urquiza) y el defensor Federico Pereyra (ex Central Córdoba de Santiago del Estero), empató 1-1 con Unión Española.



Principales posiciones: Universidad Católica, Unión La Calera y Unión Española 36 puntos; Antofagasta 30; Universidad de Chile 26; Huachipato 25; Curicó Unido 24; Everton 23; Cobresal y Universidad de Concepción 22.