Todo lo que tenés que saber en la previa de Godoy Cruz - Unión

En un duelo de necesitados, mañana desde las 14.15 en el Feliciano Gambarte, se enfrentarán Godoy Cruz y Unión de Santa Fe, con arbitraje de Fernando Echenique. Si bien el conjunto mendocino suma 10 unidades en el campeonato, viene de empatar como local ante Huracán, por lo tanto buscará sumar de a 3 para no perderle pisada a los líderes. Los santafesinos, por su parte, se ubican penúltimos en el torneo con tan solo 6 puntos y en la fecha anterior cayeron 2 a 1 con Talleres, por lo cual tienen la obligación de llevarse algo de tierras cuyanas.

Más allá de no haber podido vencer al Globo, Sebastián Méndez realizaría una sola variante, la cual es obligada por la lesión de Elías López. El ex lateral derecho de River, tiene un leve esguince y la idea del cuerpo técnico es cuidarlo para enfrentar a Vélez el domingo. En su lugar estaría Manuel Llano. Por lo tanto, el once inicial del Tomba, sería: Juan Espínola, Manuel Llano, Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Damián Pérez, Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Sebastián Lomónaco y Tomás Badaloni.

Gentileza @ClubGodoyCruz

En cuanto a los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal, se prevén 3 modificaciones. Las mismas serían, Brítez en lugar de Portillo, Esquivel por Peñailillo y García en reemplazo de Cordero. En consecuencia, el Vasco mandaría a la cancha a: Sebastián Moyano, Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Britez, Claudio Corvalán, Lucas Esquivel, Mauro Pittón, Martín Cañete, Kevin Zenón, Daniel Juárez y Juan Manuel García.

Gentileza @clubaunion

Historial entre Godoy Cruz y Unión

Se han enfrentado en 9 oportunidades, de las cuales 4 fueron con victoria del Expreso, en 3 se impuso el Tatengue y las restantes 2 terminaron empatados.

- Torneo Apertura 2011, fecha 8: Godoy Cruz 1 - Unión 1

- Torneo Clausura 2012, fecha 8: Unión 1 - Godoy Cruz 1

- Torneo Inicial 2012, fecha 2: Unión 0 - Godoy Cruz 1

- Torneo Final 2013, fecha 2: Godoy Cruz 2 - Unión 1

- Campeonato 2015, fecha 14: Unión 1 - Godoy Cruz 0

- Campeonato 2016/17, fecha 5: Godoy Cruz 2 - Unión 1

- Superliga 2017/18, fecha 7: Unión 2 - Godoy Cruz 0

- Superliga 2018/19, fecha 10: Unión 0 - Godoy Cruz 3

- Superliga 2019/20, fecha 22: Godoy Cruz 1 - Unión 3