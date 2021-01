Theiler en CNN Radio Mendoza: “El domingo tenemos que vaciarnos”

Luciano Theiler y su cuerpo técnico preparan el partido ante Deportivo Madryn como lo que es: una final. Para eso, tratan de no dejar nada librado al azar y estudian al rival en todos los detalles. Sabe que el domingo a las 17:30 hs comienza uno de los partidos más importantes de la historia del Cruzado.

A pesar de esa concentración y dedicación al trabajo, el DT le brindó unos minutos a CNN Radio Mendoza para palpitar el encuentro que puede decretar que Maipú acompañe a Gimnasia y a Independiente Rivadavia en la segunda división del fútbol argentino.

-¿Cómo se trabaja en estas horas previas a una final?

-Vamos a jugar un partido muy importante y tenemos que estar tranquilos, llevarlo de la mejor manera, hacer una buena recuperación por el gran desgaste que venimos trayendo. Estamos analizando al rival y viendo de llegar de la mejor manera al domingo.

-Al margen del análisis que hace el cuerpo técnico, Deportivo Madryn es un rival que ya conocen porque lo enfrentaron hace poco y ganaron 3 a 0…

-Sí, sabemos que jugamos hace poco pero va a ser otro partido. En aquel momento, el entrenador llevaba poco tiempo con su plantel, ahora ha tenido más rodaje. Entonces tenemos que planificar qué tipo de partido nos conviene.

-¿Creés que han llegado a la final por el buen trabajo defensivo que vienen realizando?

-Sabemos que el equipo ha encontrado una solidez defensiva y colectiva. Pero hay que ratificarlo partido a partido. Que no nos hayan hecho goles en los últimos cuatro juegos, no significa que no nos pueden convertir el domingo.

-Y tienen la gran chance de definir el ascenso en casa…

-Es una mínima ventaja, seguimos jugando en nuestro estadio que siempre es mejor para no viajar y no pasar tantas horas arriba de un colectivo. De todas maneras es una final, y sabemos que tenemos que estar muy enfocados y principalmente vaciarnos, como me gusta decirles a mis jugadores, dejar todo dentro de la cancha para conseguir el triunfo.

-¿Cómo están manejando las cargas en los entrenamientos, sabiendo el desgaste realizado en los últimos partidos?

-Los tiempos de descanso son cortos y casi que no estamos entrenando con el grupo que viene jugando. Solo recuperación y tal vez un entrenamiento antes del partido. Las prácticas las estamos realizando fuertemente con los que no están sumando minutos, porque los podemos llegar a necesitar en cualquier momento.

-¿Cómo manejaron el miércoles los rumores de que si ganaban ascendían directamente, sin llegar a disputar una final?

-El mensaje desde adentro del club fue claro, había que ganar el miércoles y luego la final. Esa situación no la controlamos nosotros. Lo que sí controlamos es lo que pasa adentro de la cancha y en el día a día. Ahí estamos enfocados y no nos podemos distraer con esos rumores.

-Los arbitrajes vuelven a estar en el centro de la escena. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos y qué pensás sobre las declaraciones del presidente de San Jorge en junio de 2020 que dijo que ascendían Güemes y Deportivo Madryn?

-En la función que llevo a cabo, tengo muchas cosas para prestarles atención. Maipú no me contrató para hablar de árbitros o de enfocarme en declaraciones de hace un año. Seguramente hay gente para eso. Pero si pierdo el enfoque como decía, no me sirve ni a mí ni al equipo.

-¿Practican penales?

-Sí. Venimos practicando hace bastante, porque no es algo menor. El primer ascenso y en la Primera Nacional se definieron los ascensos así. Entonces nos tenemos que preparar para esa pelota o esa jugada. Tenemos que estar en todos los detalles, ver quiénes son nuestros mejores pateadores y quiénes suelen patear en el rival.

-¿Qué se le dice al hincha de Maipú a pocas horas de la gran oportunidad de ascender?

-Seguramente estarán tan ilusionados como nosotros. Que se queden tranquilos, que el equipo va a dejar todo para conseguir la victoria. Luego sabemos que es fútbol y todo dependerá si la pelota entra o no. Pero que confíen en que vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance.