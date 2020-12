The Best: Lewandowski se consagró y ahogó la ilusión de Messi

El argentino Lionel Messi resignó este jueves el premio FIFA The Best al Mejor Jugador del Mundo en manos del goleador polaco Robert Lewandowiski, de fantástica temporada en el Bayern Múnich de Alemania.

El delantero, de 32 años, se transformó en el segundo futbolista capaz de terciar en el reinado de Messi y el portugués Cristiano Ronaldo -el otro integrante de la terna final-, después del croata Luka Módric, ganador del trofeo en 2018.

Messi buscaba su séptimo reconocimiento como mejor futbolista de la FIFA, tras el Balón de Oro obtenido en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 (también entregado por la revista France Football) y el The Best que logró el año pasado.

Sin títulos oficiales con su club, Barcelona, este año, el argentino quedó relegado por el 9 del Bayern Múnich, que redondeó un admirable palmarés en el año de la pandemia del coronavirus.

Lewandowski, primer futbolista polaco de la historia en ser galardonado como el mejor del mundo en una temporada, fue campeón este año de la Liga de Campeones de la UEFA, Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa alemana y la Supercopa de la UEFA.

El arquero alemán del FC Bayern München Manuel Neuer se hizo con el premio The Best al Guardameta de la FIFA y Sarah Bouhaddi, portera francesa del Olympique Lyonnais, termina su increíble trayectoria alzándose con el trofeo The Best a la Guardameta de la FIFA.

Emotivo homenaje para Diego Maradona por parte de la FIFA

Uno de los momentos más emotivos de la premiación fue cuando desde la organización de la FIFA homenajearon a Diego Armando Maradona, fallecido el último 25 de noviembre. Los encargados de emitir sus recuerdos fueron Sergio Goycochea, excompañero del Diez en la Selección argentina y Ciro Ferrara, que formó parte del Napoli durante toda la estancia del jugador en el sur de Italia.

Sergio Goycochea

"Es muy difícil sintetizar lo que significaba Diego para la gente de nuestro país. Nosotros crecimos en un momento en el que decíamos que éramos de Argentina y significaba Maradona. Diego transformó la camiseta de la selección Argentina en una bandera, en un emblema. Nos dio apellido. Fue el mejor embajador de Argentina. Significó alegría, esperanza, una persona que se animó a todo. La gente en un momento se siente Maradona cantando y bailando sus canciones. A diferencia de muchos ídolos, Diego fue admirado y además, amado".

"Cuesta creer que tengamos que hablar en tiempo pasado. Yo era amigo de Diego. Era un líder de vestuario, el que asumía las presiones, el que prediga con el amor a la camiseta, el que nos transmitió el amor a la camiseta y si tu líder transmite eso, vas con todo para adelante. Él no se tomaba ningún privilegio y nos inculcó a todos que la selección estaba por encima de cualquier cosa. Crecimos con eso".

Ciro Ferrara

"Estoy muy emocionado. Fui el único jugador del Napoli que vivió toda su vida en la ciudad. Nuestra relación se mantuvo después de que juguemos juntos. Fue un gran hombre, un gran líder. Él decía que era un jugador normal, pero si él era normal, ¿nosotros qué tipo de jugador fuimos?".

"Diego llegó en el 84' y yo jugaba en las juveniles. Nunca me imaginaba que después jugaría con él y estaría compartiendo vestuario. Estoy orgulloso de estar en las páginas de su romance con el Napoli. Siempre fue un gran líder y para nosotros representó una revolución cuando llegó. Cambió el campeonato y de repente empezamos a ser protagonistas. Era nuestro líder absoluto".