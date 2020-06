Tevez y un anuncio que el pueblo de Boca estaba esperando

Carlos Tevez anunció que continuará en Boca Juniors hasta diciembre próximo y que su nuevo contrato será donado con fines benéficos, al tiempo que aclaró que no permitirá que le "falten el respeto" en relación a los dichos de los ex futbolistas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes lo trataron de "ex jugador".

El Apache tomó esa decisión como gesto solidario ante el "difícil momento" que vive la población argentina por la pandemia de coronavirus y para no entrar en tensiones económicas con la dirigencia.

"Esto es una negociación y cada uno tiene una postura, me parece bien. Voy a seguir en Boca hasta diciembre y voy a donar todo mi contrato y la prima a una entidad sin fines de lucro", afirmó el delantero en diálogo con radio La Red.

Tevez, de 36 años, admitió que desea "otra chance más de jugar la Copa Libertadores", lo que podría forzar la extensión de su vínculo unos meses más de acuerdo con el momento de la reanudación del torneo que fue suspendido en la segunda fecha de la fase de grupos por la emergencia sanitaria mundial.

El capitán xeneize explicó que "ahora hay que esperar la respuesta de Boca" sobre su nueva postura en la mesa de diálogo y contó que una vez terminado su nuevo contrato analizará "qué hacer" en su carrera, sin descartar la chance de volver a vestir la camiseta del "Corinthians (Brasil) o West Ham (Inglaterra)".

Las charlas para la renovación -dijo- "las llevan Jorge (Bermúdez), Raúl (Cascini) y El Chelo (Delgado) -integrantes del Departamento de Fútbol Profesional- con Adrián (Rouco, su representante)".

"Con Román (Riquelme) la última vez que hablé fue cuando me felicitó por el campeonato, en marzo. Estamos bien así, yo no lo quiero molestar a él y él no me quiere molestar a mí", explicó.

En cuarentena en su campo de la ciudad bonaerense de Maipú, Tevez admitió que le molestó cuando se enteró que tanto Bermúdez como Cascini habían referido a él como "un ex jugador" cuando volvió del fútbol de China a principios de 2018.

"Acá no escucho ni veo nada pero me llegó y molesta, pero no pasa nada. Me quiero ir bien de Boca, no me quiero pelear absolutamente con nadie pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Queda acá, lo hablaremos en privado por el bien de Boca", contestó.

Finalmente, fue prudente sobre la situación general del fútbol argentino, suspendido desde marzo pasado por la pandemia."Son situaciones que tiene que manejar las autoridades y nosotros ser prudentes con lo que declaramos", entendió.

"Lo que viene va a ser complicado, esto cambió el mundo y tendremos que adaptarnos a lo que nos lleve la pandemia. Hay gente que se está muriendo y otra que la están pasando mal. Sería egoísta pensar sólo en nosotros", concluyó.