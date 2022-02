Tevez desmintió un intento de robo en Fuerte Apache: "Es mi casa"

El exdelantero de Boca Juniors, Carlos Tevez, decidió hablar a través de sus redes sociales para aclarar una falsa información que circuló durante la noche del martes y que lo vinculaba con un intento de robo y posterior disparo de un custodio al malviviente.

“Es difícil hablar cuando se dicen muchas cosas, pero veo que hay gente preocupada por lo que se está hablando y me mandan mensajes, por eso me parece importante decir que es todo mentira, que yo no me manejo con seguridad. Fuerte Apache es mi barrio, mi casa, y se están hablando cosas que no son así”, señaló Tevez a través de un video en su cuenta de Instagram.

La versión había surgido desde el lado de la policía, que hablaba de que Carlos Tevez había estado involucrado en un intento de robo, donde se decía que su custodia se había tiroteado con los atracadores y todo había terminado con un muerto en las inmediaciones de Fuerte Apache.

Los primeros indicios involucran a un Mercedes Benz que circulaba por la zona. Lo real es que el intento de robo al auto de lujo sucedió, y hubo un tiroteo con una custodia, pero el mismo Tevez se encargó de aclarar que nada tuvo que ver con este hecho.

"Tengo la necesidad de decir que mi barrio sigue siendo mi casa y todos los videos que están pasando... hay un muerto, una familia que está dolida, pero yo no tengo nada que ver. Dejo en claro todas las cosas, un saludo para todos, la gente que me está escribiendo que está preocupada por mi familia sepan que estoy bien, a mi barrio lo cuido y trato de protegerlo de todas las boludeces que se hablan", sentenció Carlitos.