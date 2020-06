Tan sincero que asusta: "Llega un cuerpo técnico que va a proponer algo distinto a lo que proponía Mario"

Es uno de los jugadores codiciados en este mercado de pases, pero por ahora se queda en Godoy Cruz. Juan Francisco Brunetta llegó hace siete días a Mendoza y como corresponde, se encuentra en un hotel de la provincia, esperando cumplir los catorce días de cuarentena.

En el programa radial Minuto 91 (CNN Radio Mendoza), se refirió a cómo pasa estos días, a la vuelta a los entrenamientos, a los distintos ofrecimientos que tuvo y podría tener en el mercado de pases, y al futuro de un Tomba, que tendrá una nueva era al mando de Diego Martínez.

-¿Qué pasó con la comida del hotel?

-Se había filtrado una foto de una tortilla y dieron a entender como que era todo el almuerzo. Y solo era la entrada. Tuve que aclararlo porque se malinterpretó. Estamos comiendo bárbaro acá en el hotel.

-¿Ya hablaste con el nuevo cuerpo técnico?

-He hablado con mis compañeros, lo venimos haciendo bastante seguido para ver qué está haciendo cada uno. Con el cuerpo técnico todavía no, esperemos volver a entrenar pronto y poder estar con ellos.

-¿Y cómo te llevás con los entrenamientos virtuales?

-En mi ciudad entrené muy bien al principio. Después, te va jugando en contra la cabeza. Y antes de venirme a Mendoza volví a retomar. Tengo mucha ansiedad de salir del hotel, llegar a mi casa de Mendoza y hacer vida normal.

-¿Cuál es tu opinión sobre la negativa de AFA a que equipos del interior, como Godoy Cruz, vuelvan a entrenar antes que otros?

-En lo personal, me gustaría que vuelvan a entrenar todos los equipos juntos. Eso no quita que si podemos empezar antes que el resto, lo haremos porque es nuestro trabajo. En cuanto a las críticas que recibieron los chicos que entrenaron la otra vez, lo hicieron en un predio privado y me parece que estuvo bien.

-¿Creés que habría ventaja deportiva si Godoy Cruz arranca a entrenar antes?

-No, porque todos los equipos cuando vuelvan a entrenar tendrán como mínimo dos meses para ponerse a punto. Y ahí, aunque nosotros comencemos mañana, se va a equiparar.

-¿Cuánto pesa lo económico a la hora de decidir tu futuro?

-A mí principalmente me tiene que seducir mucho lo deportivo para irme a un club. Ya sea en Argentina o en Europa. Después lo económico obviamente a uno lo ayuda. En mi caso, estoy manteniendo a mi familia, porque mis viejos no tienen laburo y mi hermano es muy chico. Pero lo deportivo es primordial, porque te puede llevar a la selección o a jugar cosas importantes.

-Si la oferta que llegó a Godoy Cruz de Bélgica hubiera sido de otra liga, ¿lo hubieras pensado?

-Se charla con el club, con el presidente. Hoy estoy cómodo en Godoy Cruz. Pero todo se puede hablar, el mercado de pases es largo y no se sabe que puede pasar.

-¿Y de Boca hubo algún sondeo?

-No, por lo menos a mí no me llamaron. Lo de Bélgica fue concreto, me llegó una propuesta y la analicé. Pero estoy bien en Mendoza, Godoy Cruz invirtió en mí y si llega una oferta tiene que ser buena para todas las partes.

-¿Has hablado con Mansur respecto a jugadores que pueden llegar a venir?

-Hablé hace poco con él pero de otros temas. Pepe no es de comunicarse mucho. Ojalá se pueda armar un lindo plantel. Ahora viene un cuerpo técnico que por lo que se dice va a proponer algo distinto a lo que proponía Mario (Sciacqua). Tenemos que hacer un buen torneo cuando se reanude todo.

-¿Sentís que ahora vas a jugar más en tu posición que con Sciacqua?

-Creo que un solo partido jugué por izquierda. Después siempre jugué de media punta, que es la posición que más me gusta, porque estás más cerca del arco y podés hacer goles. Mario me lo preguntó y yo le dije que ahí me sentía cómodo.

-¿Estás de acuerdo que se juegue el próximo torneo sin descensos?

-Al margen de nuestra situación, creo que le saca competencia al campeonato. La mayoría de los clubes pelean por mantenerse en lo más alto. Pero bueno, esto no es una decisión que dependa de nosotros.