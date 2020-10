Superlativa actuación de Podoroska y Schwartzman en Roland Garros

Sin dudas esta edición del torneo parisino de Roland Garros quedará registrado en la historia grande del tenis argentino por los triunfos, y el pase a cuartos de final, de Nadia Podoroska y Diego Schwartzman.

Nadia Podoroska, debutante en el torneo, reafirmó hoy su condición de revelación en Roland Garros 2020 al clasificarse a los cuartos de final con una victoria superlativa ante la checa Barbora Krejcikova por 2-6, 6-2 y 6-3 en la cuarta ronda del Grand Slam parisino, disputado sobre polvo de ladrillo.



La rosarina, de 23 años, revirtió un juego que había comenzado con ventaja para la tenista europea y lo definió en el cuarto "match point", al cabo de horas horas y nueve minutos en el court Simonne-Mathieu.



La argentina asumió un protagonismo reflejado en el dominio de todas las estadísticas del partido: los puntos ganados con el primer servicio, los ganados en la red, los conseguidos con devoluciones y los tiros ganadores conectados.



También tomó seis de las once oportunidades de quiebre que le brindó la checa, jugadora de 24 años con mayor experiencia en torneos de Grand Slam.



Podoroska, que sólo registraba un partido de primera ronda en el US Open 2016, debutó este año en Roland Garros, después de hacerse un lugar en el cuadro principal con tres victorias en la clasificación previa ante la polaca Magdalena Frech, la rumana Jacqueline Cristian y la china Xinyu Wang.



Posteriormente, la "Peque" hilvanó triunfos contra la belga Greet Minnen por 6-2 y 6-1, la kazaja Yúliya Putíntseva (23) por 6-3, 1-6 y 6-2, la eslovaca Anna Schmiedlova por 6-3 y 6-2 y hoy ante Krejcikova para convertirse en cuartofinalista del máximo torneo sobre polvo de ladrillo.



Ese resultado para el tenis femenino argentino no se registraba desde 2004 cuando Paola Suárez llegó hasta semifinales de una edición que, en el cuadro masculino, consagró a Gastón Gaudio en una histórica final con Guillermo Coria.

Gabriela Sabatini, máxima gloria del tenis femenino en Argentina, también la saludó: "Brillante triunfo @nadiapodoroska. Felicitaciones por tu garra y coraje".

También recibió la felicitación por Twitter del presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri: "Qué locura hermosa nos estás haciendo vivir, @nadiapodoroska. ¡No te detengas nunca!".



Tras el triunfo más importante de su carrera la rosarina declaró "Se notaron los nervios de estar en esta instancia pero nunca me puse negativa, siempre traté de encontrar mi mejor tenis, de alentarme y estoy contenta por eso".



Podoroska, de 23 años, admitió que "no estaba fácil para jugar, había mucho viento, molestaba mucho el sol" y consideró que "ninguna de las dos tuvo un gran partido".

Nadia (131), que desde la semana próxima ingresará al "top 100" del ranking WTA por primera vez en su carrera, tendrá un enorme desafío en la siguiente ronda cuando se enfrente el martes con la ucraniana Elina Svitolina, número 5 del mundo y tercera favorita en París.

Triunfo del Peque y pasaporte a cuartos

El argentino Diego Schwartzman avanzó hoy a los cuartos de final, con el triunfo ante el italiano Lorenzo Sonego en sets corridos por 6-1, 6-3 y 6-4.

Schwartzman mantuvo la concentración en un partido que a los 19 minutos fue suspendido por lluvia y que en el 3 a 0 a su favor del segundo set se detuvo por asistencia médica a Sonego por una molestia en el brazo derecho.

El "Peque" aplacó a Sonego cuando se puso 4-3 en el tercero y completó otra jornada en Roland Garros sin perder un solo set luego de una hora y 58 minutos.La mejor producción del porteño (surgido en Náutico Hacoaj) en París fue en la edición de 2018 cuando el español Nadal, 12 veces ganador del trofeo, lo frenó en cuartos de final.Schwartzman se cruzará en cuartos con el vencedor del encuentro entre el

La gran Gabriela Sabatini también se refirió al triunfo de Diego en su cuenta personal de Twitter.