Superclásico: el penal de Cardona, la figura del arquerito y el orgullo de Gallardo

Boca Juniors venció a River Plate por penales en La Bombonera y de esta forma ganó el duelo de cuartos de final y se metió en las semifinales de la Copa de la Liga. Carlos Tevez marcó para Boca y Julián Álvarez lo hizo para River durante los 90 minutos permitiéndoles igualar 1a 1, luego la definición se fue a los 12 pasos, donde el Xeneize se impuso 4 a 2.

En un superclásico estuvo rodeado de polémica, en principio por los 15 casos positivos de coronavirus en el plantel de River y luego por hechos que durante el partido marcaron un rumbo de críticas y repercusiones sobre los suplentes y jugadores de reserva que integraron un agónico encuentro.

Tevez expuso su alegría luego de marcar el primer punto a favor del azul y oro: "Hicimos feliz a la mitad del país, así que muy contento"

A pesar de ello, River logró empatar al equipo de Miguel Ángel Russo y en la parte final, uno de los que no se salvó de la crítica pese a la victoria fue Edwin Cardona.

El colombiano, que volvía al ruedo tras más de dos meses de inactividad, canchereó con su remate, y picó la pelota, que fue finalmente contenida por Alan Díaz, el joven arquero debutante del Millonario

En los penales, la figura que tomó poder fue el "arquerito" de River un joven de la Reserva que sorprendió por su excelente debut.

Tevez: "El arquerito estaba en su casa y lo llamaron para atajar en un partido como este. Lo abracé y lo felicité por el partido que hizo".

Leo Díaz de 21 años fue sin dudas el futbolista más destacado en este Superclásico. Es actualmente el 5° arquero de River, suplente de la Reserva. Debutó hoy, atajó 3 pelotas claves en los 90 minutos y en los penales le tapó a Cardona.

El orgullo de Marcelo Gallardo no tardó en llegar confesando públicamente: "Esto para nosotros no fue una derrota". Y agregó: "Estoy muy orgulloso, no hay que nada que lamentar o reprochar. Lo que hemos vivido no fue para nada fácil".

El DT del Millonario expuso la difícil situación por la que tuvo que atravesar el plantel luego de conocerse los contagiados. En un lapso de un día tuvo que llamar a suplentes y juveniles de la Reserva para poder estar preparado para le encuentro, ni más ni menos, con Boca. "Por suerte todos los contagiados están bien, algunos con más síntomas que otros pero sin gravedad" y sostuvo que “en 48 horas teníamos que venir a jugar un partido a la cancha de Boca, con un rival siempre difícil como lo es un clásico. Se tienen que sentir muy orgullosos porque nos representaron dignamente. A la larga es lo que representamos y somos"