STC2000: Pernía estiró su racha y Santero quedó en el camino

Leonel Pernía y el Fluence del Renault Sport Castrol Team vencieron en la carrera clasificatoria del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la octava fecha de la temporada 2020. José Manuel Urcera (Monti Motorsport) y Diego Ciantini (Puma Energy Honda Racing) completaron el podio.

Bajo un cielo amenazante, Urcera largó desde la posición de privilegio y le ganó la pulseada Marcelo Ciarrocchi (FDC Motor Sports). El mendocino de Toyota salió octavo debido a las penalizaciones, no pudo acercarse, y cayó en el clasificador. El ex campeón de la Fórmula Renault 2.0 no salió del top diez, pero dejó escapar puntos importantes.

Con una luz tranquilizadora, Pernía sentenció a su favor la carrera clasificatoria y alcanzó su cuarto éxito en esta temporada, lo que lo convierte en uno de los más ganadores junto con Rossi. Urcera llegó segundo y Ciantini consumó su primer podio en la divisional al concluir tercero.

Luego arribaron Moscardini, Canapino, Llaver, Rubens Barrichello (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Santero, Ardusso y Ciarrocchi.

Con estos resultados, Rossi sigue como líder del campeonato con 139 puntos, seguido por Canapino con 108 y Santero con 81 unidades.

Con Pernía y Urcera en la primera fila, la final del Súper TC2000 está programada a 30 giros o un máximo de 50 minutos y se pondrá en marcha a las 12:10.