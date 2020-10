Soberbia actuación de LeBron y Davis, deja a los Lakers cerca del anillo

Con 65 puntos de la dupla entre Anthony Davis y LeBron James, Los Angeles Lakers no tuvieron piedad en la noche del viernes con un Miami Heat diezmados por las bajas y los derrotaron 124-114, colocándose en ventaja 2-0 en las Finales de la NBA. De esta forma se acerca al título que no gana desde 2010 cuando derrotó en la definición a Boston Celtics.



Desde el inicio Lakers mostró todo su poderío en la cancha, aunque no se reflejo en el marcador. Con notable actuación de Davis y James se llevó el primer parcial por 29-23.

El segundo cuarto fue un claro dominio angelino, y otra vez la dupla hizo estragos ante un Miami que no contó con los lesionados Goran Dragic y Bam Adebayo. El parcial fue de 39-31, logrando ocho de diferencia, y culminando el primer tiempo 68-54.



Miami mejoró en el tercer cuarto, lo ganó 39-35 gracias la excelente labor de Jimmy Butler y una gran actitud, pero el cuarto final culminó 21-21 con un cotejo definido y la ventaja de los angelinos.

Las figuras de Lakers fueron James con 33 puntos, con 11-17 en dobles, 3-8 en triples, 2-5 en libres y 14 rebotes, mientras que Davis añadió 32 con 14-19, 1-1 y 1-1 con nueve rebotes y nueve asistencias, apoyados por Rajon Rondo con 16 tantos y 10 asistencias.





En Miami, Butler finalizó su muy buena noche con 25 puntos, con 7-6 en dobles y 11-12 en libres, además de 13 asistencias, secundado por Kelly Olynyk, con 24, y 6-9 en dobles, 3-7 en triples y 3-5 en libres.

En el primer cotejo Lakers había ganado 116-98 y el tercer juego será mañana a las 20.30 de Argentina, siempre en el Wide World of Sports de Orlando.