Sin Messi, ¿cómo formará Argentina ante Chile?

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio su primera conferencia de prensa virtual en este 2022 de cara al partido de este jueves frente a Chile en el desierto de Calama a partir de las 21:15. Durante la misma, el entrenador no confirmó el once titular, pero ya definió quienes serán los reemplazantes de Lionel Messi en la delantera y de Cristian Cuti Romero en la zaga central. Además, confirmó que no viajará por ser positivo de COVID-19 y el equipo estará a cargo de Walter Samuel y Roberto Ayala.

El Ciudadano estuvo presente en la rueda de prensa del DT santafecino que, si bien no anticipó el equipo, manifestó que "está definido el once titular", aunque no quiso darlo a conocer.

Al ser consultado sobre la no presencia de Messi en la actual convocatoria para visitar este jueves a Chile y recibir el próximo martes a Colombia en el Mario Alberto Kempes, Scaloni reveló: “Tuve una charla con Leo luego de que dio positivo. Lo afectó bastante. Tuvo la cepa más dura. La idea es que esté bien físicamente”.

Asimismo, agregó: “Es importante que él se ponga bien físicamente y decidí que lo mejor era que no venga en inferioridad de condiciones. Estuvo mucho tiempo parado y creo que la decisión fue la correcta”, manifestó el DT campeón de América.

Por la información que maneja este cronista, el posible equipo titular es el siguiente: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Paulo Dybala o Nicolás González; y Lautaro Martínez.

En tanto, el entrenador confirmó, además de su ausencia, las bajas de Alexis Mac Allister por dar positivo en los últimos PCR y de Emiliano Buendía por ser su contacto estrecho. De esta manera, ambos se perderán el cruce de este jueves contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.