Sin final femenina: Naomi Osaka se lesionó y no se presentó en Cincinatti

Naomi Osaka se bajó de la final del torneo de Cincinatti por una lesión en el tendón de la corva, lo que le da el título a Victoria Azarenka sin tener que disputar la final.

"Siento mucho tener que abandonar por una lesión. Me lesioné en los tendones de la pierna izquierda ayer durante el tie-break del segundo set y no he podido recuperarme esta noche como me hubiese gustado. Esta semana ha sido muy emotiva y solo puedo agradecer todo el apoyo recibido", rezó el comunicado de la japonesa.

Osaka, hija de padre haitiano y madre japonesa, se iba a bajar del torneo en las semifinales, como protesta por la brutal agresión policial en Wisconsin al ciudadano negro Jacob Blake, por la que se suspendió por un día toda la jornada en Cincinnati, así como la NBA, la WNBA, las ligas de fútbol y de béisbol de los Estados Unidos.



Osaka, ex número uno, actual 10 de la WTA y ganadora de dos títulos de Grand Slam, jugó finalmente las semifinales el viernes (salió a la cancha con la remera de "Black Lives Matter"), donde le ganó a la belga Elise Mertens (22), pero no pudo estar en la definición de hoy por lesión.



La bielorrusa Azarenka, de 31 años y actual 59 del mundo, se quedó entonces con el título número 21 de su carrera y repitió en Cincinnati, donde había sido campeona en 2013.



Para Azarenka, otra ex N°1 y que será top 30 de nuevo, este es el primer título desde Miami 2016. En las semifinales del certamen que se juega en la burbuja de Nueva York, la bielorrusa eliminó a la británica Joana Konta (15).