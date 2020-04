Si fuese por el Pity Martínez "volvería a River mañana"

El delantero Gonzalo Pity Martínez, actual futbolista de Atlanta United en la MLS de los Estados Unidos, expresó su disposición para "volver a River mañana", aunque dejó en claro que no es una decisión íntegramente personal.

"Si fuese por mí, vuelvo mañana. No sé cuando podré volver, no depende sólo de mí, pero la idea es hacerlo bien para devolverle a la gente de River toda la alegría que me dio", declaró el mendocino en diálogo con radio Mitre.

Pity Martínez, de 26 años, se convirtió en ídolo de la hinchada millonaria por los ochos títulos ganados, cinco de ellos internacionales, pero especialmente por sus goles decisivos frente a Boca, como el que anotó en la final de la Copa Libertadores 2018 jugada en Madrid.

"Ese gol no fue el más importante de mi carrera", sorprendió el delantero, autor del 3-1 final en la última jugada del partido en el estadio Santiago Bernabéu.

Pity Martínez marchó de River después del Mundial de Clubes de ese mismo año con un registro total de 163 partidos y 35 tantos.

Sobre el entrenador Marcelo Gallardo, quien lo incorporó en 2015 y lo potenció como pieza vital del equipo, el ex Huracán alabó: "Está entre los cinco mejores entrenadores del mundo".

"Lo veo dirigiendo a Barcelona -arriesgó-, pero igualmente creo que se va a quedar en River mucho tiempo más".

Finalmente, Martínez dejó su impresión acerca de los efectos que la pandemia de coronavirus causa en el fútbol de Estados Unidos: "Acá en Atlanta está muy complicado, pero no tanto como en otros estados. El fútbol va a tardar mucho en volver porque hay muchos infectados y fallecidos. Quise volverme a Argentina pero la MLS no nos dejó".