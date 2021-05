Sergio Hernández retorna a la Selección argentina para los JJ.OO.

Una gran noticia para todos los amantes del básquetbol argentino. Sergio Hernández vuelve a hacerse cargo del seleccionado masculino, luego del histórico subcampeonato en el Mundial de China en 2019. A mediados de 2020 tomó la decisión de romper el vínculo con la Confederación Argentina de Básquet (CAB), teniendo en cuenta que para dirigir en España (tenía una oferta laboral y quiso aprovecharla) no puede tener otro cargo en paralelo.

Dialogando con la prensa de CAB, el DT resaltó: "Primero, me sale decir que estoy realmente muy feliz por tener esta chance de llegar a mi cuarto Juego Olímpico, con el plus de hacerlo con este plantel tan especial y al que siento tan cercano a mis afectos. Y segundo, me siento muy agradecido con la CAB por haberme permitido salir del contrato para tomar la oportunidad de Zaragoza y ahora retomar esta función al frente del equipo nacional”.

“Ya era de público conocimiento que, para fichar en la Liga ACB, no podía tener dos contratos y por eso tuve que renunciar al mío en la CAB. Ahora, ya liberado en España, retomamos el diálogo y acordamos rápidamente lo que teníamos pensado, que era seguir hasta los Juegos Olímpicos”, acotó el entrenador nacido en Bahía Blanca.

Al respecto de su salida de Zaragoza, en la cual había expresado que necesitaba estar "cerca de los suyos", respondió que "no tengo ningún problema de salud, pero sí en su momento se juntaron varios casos de Covid-19 en mis seres queridos y sentí que debía volver. Son tiempos para estar cerca, no lejos y solo. ¿De qué sirve estar bien yo si los demás no la pasan igual? Zaragoza es un club espectacular, para proyectar a largo plazo, y las dos partes estábamos contentas, pero no tenía las fuerzas suficientes para seguir y quise ser lo más honesto posible. Ahora estoy más tranquilo y ya enfocado en Tokio y en la preparación”.

Cerrando su charla, Hernández hizo hincapié a lo estrictamente deportivo, esperando con ansias la cita máxima como lo es un Juego Olímpico: "Estoy siguiendo la realidad de los jugadores, desde la NBA hasta la Liga Nacional, pasando por Japón y Sudamericana. Los veo y hablo con ellos. También tengo reuniones con el Director Deportivo de la CAB, Andrés Pelussi, para delinear la previa y conformación de las listas". Y culminó diciendo que ve "mucho mejor el presente si lo comparamos con aquel de hace casi dos años atrás, en la previa del Mundial de China. Esto me generará, gracias a Dios, más dificultades para elegir a los 12".