Sergio Hernández dejó la Selección argentina de básquet

Sergio Oveja Hernández, tomó la decisión que ya muchos esperaban que sucediera: confirmó que no renovará su vínculo con la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) y confesó que a la Selección "le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso".

"Para mí se terminó la etapa Selección. Le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso, y desde ya que va a tener todo mi apoyo. Hay algunos que ya me quieren retirar. No tengo nada en vista, recién terminan los Juegos, y no tengo propuestas. Hoy no soy el técnico de la Selección, terminé mi contrato y no me pude juntar con los dirigentes de la CAB", expresó el entrenador bahiense en TyC Sports, confirmando su salida.

Y resaltó: "La Selección es de todos. Yo no puedo dejar de pensar que los entrenadores que están en la Argentina no son partícipe de todo lo que logra el básquet argentino a nivel mundial. La Selección siempre me va a tener a disposición".

Claramente no fue el cierre esperado. Y es que había muchas expectativas puestas en el equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio y la oportunidad de llegar otra vez a una medalla, era concreta, más luego del subcampeonato en el mundial de China en 2019. Sin embargo, el conjunto nacional perdió ante Australia en cuartos de final, en lo que fue también el último partido de Luis Scola con la camiseta Albiceleste.

Ahora, la pregunta es quiénes son los candidatos a reemplazar al Oveja. Dos técnicos pican en punta. El primero es Néstor Che García. Hombre de una vasta experiencia y respetado a nivel internacional. Además de haber tenido experiencias en la Selección argentina, también hizo lo propio en Uruguay, Venezuela y República Domincana. El otro favorito es Julio Lamas, actualmente entrenador del seleccionado japonés, quien también es un hombre muy ligado a El Alma y con buena relación con Fabián Borro, actual presidente de la Confederación. .