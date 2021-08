Sebastián Méndez: "Pagamos muy caro los errores, pero no merecíamos perder"

El lunes 16 por la noche, en la Fortaleza Granate; Godoy Cruz no pudo repetir la destacada actuación que le había permitido superar a River y cayó 3 a 1 ante Lanús. Si bien el conjunto mendocino no jugó decididamente mal, volvió a caer en condición de visitante y sigue sin encontrar la regularidad que tanto buscaba.

Luego del encuentro, Sebastián Méndez, habló en conferencia de prensa y no solo dejó sus sensaciones sino que además explicó los motivos del traspié. "En líneas generales no hicimos un mal partido, pagamos muy caro los errores y la ineficacia, pero no merecimos perder", sentenció.

"En el segundo tiempo nos pusimos cerca en el resultado, tuvimos para empatarlo pero en el final nos costó mucho", continuó el entrenador. Siguiendo en la misma línea y hablando un poco sobre el "desorden" demostrado por el equipo en ciertos pasajes del juego, el "Gallego" dijo: "el partido te lleva, muchas veces, a acelerarte sobre todo cuando vas en busca del empate".

Por otro lado, Méndez fue consultado sobre los aspectos a corregir de cara a lo que viene, "venimos haciendo un buen torneo, pero jugar bien también es defender bien, y hoy no lo hicimos. Hay que trabajar en las desatenciones y en estar más tranquilos para encontrar los caminos", sostuvo.

Por último, se refirió a los ingresos de Guillermo Pereira y Jeison Chalá. "De a poco se van acoplando al funcionamiento del equipo. Pueden dar muchísimo más y eso se verá con el correr de las fechas".

Cabe recordar, que Chalá llegó a Mendoza el 15 de febrero y recién ayer pudo debutar con la camiseta del tomba, es decir que estuvo 6 meses entrenando con sus compañeros pero sin poder jugar un partido oficial.

De cara al próximo encuentro, que será el sábado a las 13.30 ante Huracán en el Feliciano Gambarte, el plantel bodeguero entrenará mañana en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito. Se aguarda para la recuperación del marcador central, Guillermo Ortiz, quien no pudo estar presente en las últimas 2 jornadas.