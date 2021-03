Sebastián Méndez: "Las excusas no sirven para nada"

Pocas veces se lo vio a Sebastián Méndez tan abatido como el sábado por la noche. Incluso hasta se pensó que podía renunciar tras las fuertes palabras que utilizó en la conferencia de prensa. Lo cierto es que el 1-6 ante el Millonario ha dejado secuelas que el propio entrenador intentará curar en el transcurso de la semana, para llegar de la mejor manera al próximo partido que será ante Talleres.

"Nos fuimos al descanso 5 a 0 abajo. Corregir, no se podía corregir mucho, esa es la realidad. También River levantó el pie del acelerador, entonces no hay mucho más para decir. El planteo fue mío, la elección de los jugadores fue mía y la responsabilidad absoluta fue mía", expresó el Gallego a corazón abierto ante la prensa presente.

Ante la consulta si una de las claves de la derrota fue la inactividad de algunos futbolistas que iniciaron el partido, contestó: "El único que venía sin tanto ritmo era Andy (Henríquez), los demás venían jugando. Entonces no hay poner excusas, las excusas no sirven para nada y no construyen nada. Cuando perdés 6 a 1 como perdimos, no hay ninguna excusa que valga".

Y agregó que "lo único que queda es pedir disculpas a la gente de Godoy Cruz, porque nunca disputamos el partido, nunca estuvimos cerca ni de pelear el encuentro, ni siquiera cerca en el marcador".

Finalmente, dio la última respuesta y se retiró de la conferencia: "Tenemos que levantar en los próximos dos partidos, no queda otra. No podemos jugar peor de lo que lo hicimos con River. De acá en más hay que mejorar. ¿Quiénes jugarán? los que estén mejor. Simple, no creo que resista mucho análisis más el juego contra River. Cuando perdés 6 a 1, tenés que dar la cara y yo la estoy dando".

Godoy Cruz arrancó una semana muy difícil para volver a ponerse en ritmo. Su próximo rival es Talleres de Córdoba que viene de vencer en La Bombonera a Boca por 2 a 1. El encuentro será en el Mario Alberto Kempes el próximo domingo a las 14 hs. Luego, tendrá otro juego de visitante y ante Racing. Dos juegos para levantar o para continuar en caída libre.