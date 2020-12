Sebastián Beccacece renunció a la conducción técnica de Racing

En la mañana de este sábado, Sebastián Beccacece anunció en conferencia de prensa su renuncia como técnico de Racing. Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores y relegado en el torneo, el rosarino decidió ponerle punto final a su vínculo con la Academia.

Beccacece se alejará cuando finalice la participación del equipo en la Copa Diego Maradona, como consecuencia de la salida del manager del club, Diego Milito, quien lo había designado para el cargo en diciembre del año pasado.

El entrenador, de 40 años, dirigirá por última vez al equipo el segundo fin de semana de enero en el partido con Newell's Old Boys de Rosario en Avellaneda, por la quinta fecha de la Fase Complementación B.



"Vamos a dar por finalizado (el ciclo) una vez que termine este torneo de Copa de Liga con Newell's", anunció en una conferencia de prensa convocada a través de la plataforma oficial RacingPlay.



"Tengo una relación excelente con Diego Milito y una relación muy buena con (el presidente) Víctor Blanco. Es una dupla que le ha dado muchísimo al club y como se lo manifesté a ambos, con la salida de Diego el único que pierde es Racing", lamentó.



"Mis valores me indican que tengo que irme con quién me trajo. Cuando tenemos un referente como Lisandro (López), fue fácil ponernos de acuerdo. Es una persona con valores y pudo entender fácilmente", expresó.



"Estábamos pensando en renovar el proyecto por seis meses más para seguir promoviendo juveniles. Somos una familia. Pero hay situaciones políticas que no tienen que ver con nosotros", reforzó.



"Siempre he expresado esa unión que teníamos a la hora de trabajar y ahora, al no tener eso, es mi sentir acompañar a la persona que me trabajo", justificó sobre la decisión de renunciar.



Beccacece negó que esa medida tuviera relación con el entredicho ocurrido entre Milito y el dirigente Adrián Fernández en el vestuario visitante de la La Bombonera antes del partido revancha con Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores.



"La decisión siempre la tuve clara. En relación a lo que pasó el miércoles, nos encontramos con Adrián en el camarín, Víctor le pidió que se retirara y no pasó nada más. Todo lo que se dijo después, sobre golpes y cosas por el estilo, es falso", aseguró.



"Lo que sucedió en La Bombonera no influyó en nada. Boca nos superó y no nos alcanzó. Entiendo que cuando el rival te supera es muy difícil revertir la situación desde lo anímico", agregó sobre el rendimiento futbolístico de su equipo ante el "Xeneize".



"Si tenemos las armas suficientes para competir con los mejores como Flamengo, Boca y River, es porque hemos hecho un buen trabajo. Es producto de los futbolistas, no de un entrenador", destacó el rendimiento de su equipo en la actual edición de la Copa Libertadores.

El excolaborador dedejó en claro que su "deseo" es continuar en el club porque "se proyectaba algo muy lindo" hacia el futuro, pero insistió en la importancia de lograr "tranquilidad de conciencia" al alejarse junto al director deportivo de la institución.Milito, dos veces campeón en Racing como jugador (2001 y 2014), renunció a la Secretaría Técnica por no compartir el proyecto institucional con el presidente Blanco y también por su enfrentamiento con otras figuras dirigenciales del club como Fernández.Beccacece, por último, destacó a la hinchada de Racing como "muy apasionada" al igual que él, según su punto de vista."Le deseo lo mejor a esta gente. Es muy apasionada como yo. Nosotros estuvimos vinculados desde el corazón y todos nos aceptaron con nuestras virtudes y nuestros defectos. Nos mostramos como somos. Somos esto", concluyó Sebastián Beccacece.

Posibles reemplazantes

Los técnicos que suenan como posibles reemplazantes de Sebastián Beccacece en el cargo de técnico del conjunto académico son Hernán Crespo, Gustavo Costas, Pedro Troglio y Alexander Medina, entre otros.



Beccacece llegó al club en diciembre de 2019 de la mano del exdelantero y durante su ciclo, de pocos partidos por la pandemia de coronavirus, alcanzó los cuartos de final en la Libertadores, de la que fue eliminado por Boca.



Dirigió a Racing en 26 partidos durante la temporada 2019/2020, entre la Copa Libertadores, Copa de la Superliga y Copa Diego Maradona, con 11 triunfos, 7 empates y 8 derrotas, con un 51,28 por ciento de eficacia.