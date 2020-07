Tras 63 ediciones ininterrumpidas, se suspendió por primera vez la entrega del Balón de Oro. La revista francesa especializada, France Football, decidió postergar la premiación debido a las consecuencias de la pandemia. Tampoco se entregará el trofeo Kopa al mejor menor de 21 años y el Yashin al mejor arquero.

Desde el medio galo, el editor Pascal Ferré explicó que un año tan singular "no puede y no debe ser tratado como un año ordinario", indicando a su vez que este panorama no permite hacer "una comparación justa" entre los nominados.

"En estos tiempos agitados, tomarse un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Lo hacemos para que el fútbol, ​​en su conjunto, recupere ímpetu, pasión y emoción", argumentaron en el comunicado.

Messi fue el último futbolista en ganar el premio en 2019, tras superar en la terna al defensor neerlandés Virgil van Dijk y al delantero portugués Cristiano Ronaldo.

El rosarino, que también lo había recibido en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, es el máximo ganador histórico con seis galardones, seguido a uno por CR7, que lo alzó en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Entre las mujeres, el Balón de Oro 2019 quedó en poder de la mediocampista estadounidense Megan Rapinoe, jugadora del club Reign de su país.