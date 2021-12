Se retiró el Kun Agüero: "He decidido dejar de jugar al fútbol"

Con pesar y cargado de emoción, el delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero anunció este miércoles que se retira de la práctica activa del fútbol, a causa de su afección cardíaca. Así lo comunicó en las instalaciones del Camp Nou, acompañado de Joan Laporta, presidente del Barcelona.

"Culé para siempre", fue el mensaje del Barsa para el Kun, que lo recibió el pasado 31 de mayo. Estuvo presente en cinco encuentros con la camiseta azulgrana y marcó su primer tanto en la derrota por 2 a 1 ante el Real Madrid, el 24 de octubre.

Una de las presencias más esperadas fue la de Josep 'Pep' Guardiola, quien fue el entrenador que más partidos (182) lo dirigió. También acompañó su familia, dirigentes y todo el plantel del Xavi Hernández.

En el Barsa, el Kun selló su retorno a la liga de España, luego de 10 años en el fútbol inglés.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé", indicó el jugador, con la voz quebrada.

Explicó, en tanto, que esta determinación la tomó hace aproximadamente una semana: "Primero está mi salud", remarcó y detalló que "los médicos hicieron lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar".

"Hice todo lo posible para ver si había una esperanza, pero no había mucha", lamentó el delantero, que a sus 33 años se vio empujado a cambiar su futuro profesional.

Se convirtió en el jugador con mayor cantidad de goles en un mismo club en la liga inglesa, con un total de 260 tantos.

Entre lágrimas, agradeció a cada institución que lo acompañó, empezando por Independiente de Avellaneda, donde surgió con apenas 15 años.

"Estoy muy feliz por mi carrera, desde los 10 años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé llegar a Europa", reconoció el argentino.

Aprovechó el momento para agradecer el apoyo brindado por el City, "he dejado lo mejor ahí", como así también para destacar su cariño por la albiceleste: "La Selección Argentina es lo que más amo".

El mensaje de apoyo por parte del seleccionado argentino, exhibido en Eliminatorias contra Brasil.

"Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y me quiere ver bien", puntualizó.

Mostró gratitud también con la gente del Barsa: "Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo".

Por último, aseguró que seguirá "vinculado al fútbol", aunque de momento no tiene nada previsto.