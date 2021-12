Se acabaron las oportunidades: Boca tiene decidido vender a Villa

Luego de varios conflictos, deportivos y extradeportivos, Sebastián Villa está muy cerca de irse de Boca Juniors. Los dirigentes entienden que es el momento justo y más si aparece una oferta tentadora por el colombiano. Quien tendría la llave para destrabar el conflicto es el Dinamo Moscú de Rusia.

Con varias actitudes fuera de lugar, Villa se ganó que en el club no quieran que se quede y no están muy lejos de lograrlo. No pudo el Brujas de Bélgica en el último mercado de pases, pero el Dinamo Moscú hizo una importante oferta y el Consejo de Fútbol la aceptaría para desprenderse del jugador.

La situación con el delantero comenzó cuando llegó la oferta del fútbol belga. El jugador soñaba con seguir su carrera en Europa pero recibió la negativa por parte de la dirigencia ya que el dinero propuesto no parecía suficiente. El vicepresidente de la institución pidió específicamente que el número supere los 12 millones de dólares. Desde Moscú abrieron la billetera y desembolsarían un número mucho mayor que cumpliría con las expectativas.

Aún no está cerrado pero sí encaminado. Desde Rusia ofrecieron y, a su vez, un importante directivo boquense viajó a dicho país para aclarar los últimos detalles de la transferencia. Boca quiere una renovación en el plantel y para lograrlo tiene que deshacerse de los jugadores que le generaron problemas. Sebastián Villa es uno de ellos y cada vez está más cerca de cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente.