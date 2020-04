Sciacqua: "El Morro García no está colgado"

El entrenador de Godoy Cruz Mario Sciacqua aseguró que Santiago García “no está colgado”, pese a que no fue el delantero no fue parte del equipo en los últimos tres partidos, y que “son decisiones que tomamos los entrenadores”.

“El Morro no está colgado, son decisiones que tomamos los entrenadores y hasta a veces duelen. Entiendo el liderazgo que él tiene pero son decisiones deportivas”, dijo el DT bodeguero en diálogo con Fútbol 910, con Toti Pasman, por La Red.

Y añadió: “No pasa nada raro, Santiago (García) nos ha acompañado en cada momento. Como para cualquier entrenador la idea es ponerlo bien para que juegue. Hoy lo que más deseamos todos es volver a los entrenamientos para ponernos bien”.

Cabe recordar que tras la derrota ante Unión en Mendoza Sciacqua decidió no utilizar a tres futbolista: el Morro García, Tomás Cardona y Juan Andrada.

Sobre el momento del equipo que logró levantar ante Vélez y Newell’s, pero cayó ante Boca por la primera fecha de la Copa de la Superliga, comentó: “Cuando nosotros agarramos el equipo sabíamos que teníamos un fixture complicado y obviamente para la idea que queríamos imponer se nos hizo cuesta arriba”.

“Sobre el final nos acomodamos un poco, ya que los resultados ante Vélez y Newell's nos dieron tranquilidad. Después vino Boca, que por cómo se estaba dando era un partido jugable, desde el banco veía al equipo hacer pie. Fue irreal el resultado”.

Por otro lado se refirió al gran momento que, hasta el parate del fútbol, estaba atravesando Juan Brunetta, futbolista que fue parte del Seleccionado Sub23 de Fernando Batista en el Preolímpico de Colombia.

“Cuando volvió de la Sub 23 nos toca ir a la Bombonera y lo pongo en el segundo tiempo y la rompió. Al término del partido todos me preguntaron por qué no jugó de entrada, pero venía de la Selección y como entrenador respeté al grupo que venía jugando, pero juega muy bien el pibe”, tiró el entrenador desde su casa en Santa Fe, donde está pasando el aislamiento obligatorio junto a su familia.

En cuanto a la posible vuelta del fútbol y a la disputa de los torneos comentó: “Hablé con el presidente y José (Mansur) me dijo que van a esperar a la decisión del Gobierno y partir de ahí se verá. Fecha para volver a entrenar tampoco tenemos”.

“El gran interrogante es cómo será el torneo que viene. En este momento con Godoy Cruz, y más allá que me convenga o no que haya descensos, no estamos con problemas del descenso y confiamos que vamos a ganar y sumar lo necesario para el torneo que viene”, dijo.

“Pero el otro gran tema es cómo levantamos a los futbolistas, cómo hacemos para reconectarlos, ya que hay jugadores que están sufriendo mucho este parate. Con descensos o ascensos es un tema más profundo para charlar”, cerró.