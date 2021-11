El entrenador de la Selección argentina habló en una conferencia de prensa presencial en el salón de futsal del predio de Ezeiza. Allí, Lionel Scaloni no confirmó el once titular para recibir mañana a las 20.30 a Brasil en el Estadio Bicentenario de San Juan, pero si afirmó que “Lionel Messi será titular”.

“Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos (frente a Uruguay) para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien”, advirtió el director técnico sobre el rosarino.

Diario El Ciudadano estuvo presente en la rueda de prensa del entrenador con la presencia de 20 periodistas y si bien no anticipó el equipo, algo que ya es normal en él, dejó en suspenso la situación del mediocampista Leandro Paredes, quién no pudo estar presente frente a la Celeste por un desgarro en el cuádriceps derecho. "Está bien pero tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final para el partido", aclaró

De esta manera, y por la información que maneja este cronista, la única duda que mantiene el entrenador es el carril derecho de la defensa. Si le mantiene la titularidad a Nahuel Molina Lucero o ingresa en su lugar Gonzalo Montiel. El resto, estaría definido con: Emiliano Martínez; Lucero o Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Al ser consultado por este medio sobre qué balance haces de este año como entrenador de la Albiceleste, el director técnico de Pujato, Santa Fe, respondió: “Nos propusimos intentar que las cosas vayan bien, que los jugadores entiendan el mensaje, que la gente se sienta identificada con la Selección y eso creo que lo conseguimos. Eso es importante para nosotros, ése es un triunfo”.

Y, además, agregó: “A lo largo de mi extensa trayectoria como entrenador (se ríe), creo que fue el mejor año, sin dudas. Me permito hacer ese chiste porque el 2021 fue un año muy especial, pero siempre hay algo para corregir y para mejorar. Es indudable que nuestra meta como entrenadores es que el jugador no se relaje, que entienda siempre que hay cosas para mejorar, que incluso no ganando o no haciendo buenos partidos, hay cosas buenas y malas. Siempre trato de que ese mensaje lo entiendan. Incluso con las dificultades de verlos cada cierto tiempo. Sin los jugadores, no seríamos nada. Un entrenador que crea que es él, está equivocado. Sin los jugadores, no hubiéramos conseguido nada”.

Por último, sobre el resto de los jugadores tocados, Paulo Dybala y Julián Álvarez, Scaloni aclaró. "Paulo venía con un golpe antes de venir a la Selección y en el entretiempo contra Uruguay se cargó un poco y decidimos sacarlo porque no valía la pena arriesgarlo. Ahora estamos pendiente de su estudio. Si no tiene nada, será parte de la convocatoria. Lo de Julián no es nada, solo un control. Él refirió una molestia a nivel del pubis y por control lo mandamos a hacer estudios. No hay ningún tipo de problema, está disponible", concluyó.