Scaloni confirmó el equipo y la grata sorpresa seguirá siendo titular

Lionel Scaloni confirmó la formación titular de la Selección argentina para el partido que deberá afrontar por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú, este martes desde las 21.30.

Antes de comenzar a responder las preguntas, el entrenador se tomó un tiempo para dedicarle unas palabras emotivas a Javier Mascherano, quién acaba de anunciar su retiro como profesional. “Le mando un fuerte abrazo. Fue un emblema del futbol argentino. Lo considero un amigo que me dio está profesión. Tendrá siempre las puertas abiertas del predio de Ezeiza. Ya se verá en un futuro lo que quiere hacer”, recalcó Scaloni, quien no descartó las chances de que en un futuro pueda sumarse al cuerpo técnico del seleccionado.

Por otra parte, el director técnico definió el equipo 24 horas antes del comienzo del encuentro en el estadio Nacional de Lima, una actitud poco común en él. Son dos los cambios con respecto al que empató 1 a 1 con Paraguay en la Bombonera: Giovanni Lo Celso por Exequiel Palacios y Nicolás Tagliafico por Lucas Ocampos, quién perdió la titularidad en el último encuentro por bajo rendimiento.

“Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Ese es el equipo que saldrá a jugar contra Perú”, remarcó el entrenador argentino en la conferencia de prensa virtual con la cobertura de este cronista.

En tanto, sobre la continuidad de González en el 11 titular, Scaloni explicó: “Hizo un buen partido y no teníamos dudas de lo que le podía dar al equipo. Está en un buen momento y creemos que puede ser un jugador importante".

En cuanto a la estrategia de juego a implementar para el último partido del año, el DT argumentó: “La idea es repetir lo que hicimos en el segundo tiempo frente a Paraguay. Únicamente, nos faltó concretar las situaciones que tuvimos. Hasta ahora, fue lo mejorcito del seleccionado”.

No obstante, habló del presente de Ángel Di María y su actuación ante el seleccionado de Eduardo Berizzo: “Apenas hicimos el 2 a 1, que luego fue anulado, pensé en poner a Di María. Con espacios, podía ser letal. Cuando ingresó, hizo un gran partido y entró con muchas ganas. Es un jugador que puede rendir en cualquier sector del ataque “.

Además, se refirió a Messi, sobre quien aseguró que está bien de la molestia que arrastraba en el tobillo y le restó importancia a los vómitos que parecieron volver a molestarlo ante la Albirroja. "Creo que a nivel de rendimiento hizo un buen partido y la jugada del gol tuvimos la mala suerte de que lo anularon y había sido una jugada estupenda. Hubiera sido un envión anímico impresionante porque habían actuado jugadores en los cuales confiamos que pueden ser socios de él. Lo vi bien y no tiene ningún problema. Está bien y contento", manifestó.

No obstante, volvió a referirse al gol bien anulado por el brasileño Raphael Claus, el árbitro del último partido. "Es difícil cuando pasan estas cosas estar al margen. El otro día con el gol anulado estábamos bastante convencidos de que era gol y había pasado bastante tiempo. Verse en esa situación fue bastante duro a nivel psicológico, más allá de que el equipo siguió atacando”, añadió.

Por último, profundizó en el tema arbitraje e hizo su descargo a la utilización del VAR: “Repito lo que dije el otro día. No hablo siquiera si es a propósito o no, yo hablo de que hay decisiones que en otros lados se toman diferente. El protocolo del VAR es igual en todo el mundo y no tiene sentido. En el penal de Paraguay hubo invasión clara y tendría que haberse repetido. En la de Palacios más allá de que fue una acción fortuita o no, es una situación fuera de contexto en una acción de dividir una pelota de futbol. Son cosas que realmente hay que unificar".

"El gol anulado algunos dicen que tiene que haber una cosa, otros otra. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber unanimidad. De hecho el árbitro tardó 25/30 segundos en tomar la decisión. Si no hay otra se anula y ya está. Pero el tipo tuvo dudas y eso es lo que a mí me preocupa. El reglamento es así y hay cosas que quedan en el aire y es complicado", dijo Scaloni en un tono ofuscado por la situación.

El plantel argentino viajó rumbo a la capital peruana para hospedarse en el predio de Miraflores, en las afueras Lima, y mantenerse al margen de la complicada situación sociopolítica que atraviesa esa ciudad, que no impedirá, hasta ahora, que se lleve a cabo el encuentro ya que la Conmebol asegura que están dadas las condiciones dadas para visitar al conjunto de Ricardo Gareca.

"Estamos al tanto y lógicamente a la distancia uno nunca sabe lo que realmente está pasando, pero las imágenes no son agradables. Aprovecho para mandarle un gran abrazo al pueblo peruano porque nadie quiere esto. Esperemos que se pueda volver a la normalidad y se pueda hacer una vida tranquila, y que ellos estén tranquilos y bien en sus casas. Hablo desde la distancia y queremos que el partido se pueda jugar, y que el pueblo pueda estar tranquilo".