El técnico de la Selección, Lionel Scaloni, dio la habitual conferencia de prensa del día previo a los partidos. Este jueves desde las 20.30, Argentina recibirá a Perú en el Monumental, por la décima segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El Ciudadano presenció la rueda de prensa del director técnico y, si bien este no anticipó el equipo, adelantó que va por la misma línea que el 11 que jugó frente a Uruguay.

“El equipo no se lo puedo pasar. Está en la línea de lo que veníamos haciendo, con un retoque que podríamos llevar a cabo”, reconoció el hombre de Pujato, Santa Fe. Y, agregó: “El retoque tiene que ver con lo que el partido necesite, no por los niveles de los jugadores”.

En cuanto al equipo titular, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolas Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolas González.

Al ser consultado por este medio, sobre cómo se trabajó desde el cuerpo técnico para no recibir amonestados en los últimos cinco partidos, sumando los pocos minutos ante Brasil, el santafesino respondió: “En principio, evitar hacer faltas que no son necesarias y eso está funcionando bien”.

Y agregó: “Las amarillas son incontrolables porque hay momentos que pueden ser un resbalón o un mal control que no se puede controlar. Esta buena racha que estamos teniendo es difícil que se vuelva a dar".

"La idea es no hacer faltas innecesarias y protestar lo justo y necesario. Que creemos que, al final, aporta la parte negativa”, sostuvo.

Más frases de Scaloni

Los elogios de Scaloni al Cuti Romero

"Con el Cuti tengo ventaja porque jugaba en el equipo que yo jugué, el Atalanta, donde conozco a todo el mundo y las referencias ya las teníamos. Además, Walter (Samuel) vive a media hora de Bérgamo y lo iba a ver. No pudo venir antes por el tema de la pandemia y la suspensión de marzo, si no hubiera estado antes. Como jugador estamos contentos porque es de los mejores del mundo hoy en su puesto y nos aporta un montón, y otra cosa que valoramos es que desborda humildad, ganas de estar. Es lo que pretendemos de nuestros jugadores. Es un chico que no se la cree y eso se ve en la cancha. Para nosotros está bueno que esté con nosotros y que aporte lo que tiene que aportar. Todavía tiene para seguir mejorando".

Scaloni y la base titular de la Selección Argentina

"No me gusta ser ni muy eufórico ni tan negativo. Está claro que mientras el equipo funcione y nos dé señales positivas, no tenemos por qué retocar tanto. Solo haríamos modificaciones con cuestiones donde podemos hacer daño al rival. Yo le pido a los jugadores que no bajen el pistón. Yo no puedo asegurar que haya siete que son titulares. Acá es jugar mañana y volver a rendir de la misma manera porque hay compañeros atrás que tienen unas ganas bárbaras de jugar y son los primeros que cuando la cosa va bien y los compañeros ganan, son los primeros que entienden la situación. Nuestra idea es que nadie se relaje ni piense que es titular o tiene el puesto asegurado. Cada uno de los que está afuera puede jugar y aportarnos en cualquier momento. No me atrevo a decir que son titulares, pero si hay una base en la que confiamos porque nos están dando resultados, pero si vemos que no hay buenas señales, no tenemos problemas en que otro pueda entrar, porque el nivel está parejo".

Scaloni y el presente de Kun Agüero en Barcelona

"Su caso, como los otros chicos que no pudieron estar, lo más importante es que compitan en su club y a nosotros nos pongan las cosas difíciles. Tenemos un plantel de enorme jerarquía, de grandes delanteros y lo más difícil es la decisión final. A nosotros nos interesa que jueguen en su club, que rindan bien y nosotros tendremos tiempo para tomar la decisión".

Scaloni y el partido con Uruguay, ¿fue el mejor del ciclo?

"No sé si el partido de Uruguay fue el mejor del ciclo, no me atrevo a decir que sí. Jugar de local, con nuestro público, con un rival de esta magnitud hace que se magnifique un poco más. Hemos jugado partidos muy buenos y diría que mejores, pero jugar en casa lo hace más lindo".

Scaloni y el Argentina-Brasil en el interior

"Jugamos en San Juan. Vamos a jugar al Interior, que a todos nos gusta. Más allá de que la cancha de River a nosotros nos está gustando por su césped y todo lo que está brindando, creo que también es justo que la Selección pueda jugar en otras ciudades y esa es la idea. Incluso quedan partidos para poder ir a otros sitios y esperemos que de la misma manera".

Scaloni y el análisis de Perú

"Perú es un equipo bastante claro. Juega bien a la pelota, tiene jugadores de buen pie y por momentos la posesión puede estar disputada. Aunque tenga sus bajas, vienen trabajando juntos hace mucho y en el mediocampo tienen buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás, y es un partido difícil".

"No nos van a dejar tirados estos jugadores"

"Más allá de que se pueda ganar o perder, lo que venía diciendo y voy a seguir diciendo es que no nos van a dejar tirados estos jugadores. Habrá partidos que se jueguen mejor o peor, partidos difíciles, partidos que tengamos que jugar de otra manera porque el rival es mejor, pero la dinámica del equipo está marcada y la sensación es que la gente se siente identificada con estos jugadores, eso es lo más importante. El resultado y todo lo que viene después es la consecuencia de todo esto".

Scaloni y los cambios de partido a partido en la Selección

"La idea siempre es la misma: intentar mejorar en función del rival. No es que nos vamos adaptando en función de con quién juguemos, pero creemos que hay matices que tiene cada equipo y nosotros tenemos la disponibilidad de diferentes jugadores y las vamos aprovechando, pero siempre pensando en poder mejorar nuestro equipo. No tanto pensando en el daño que te pueden hacer los rivales. Apuntamos a mejorar en todas las facetas, lo vamos valorando partido tras partido. En alguno serán los mismos, y en alguno haremos algún cambio".

Scaloni y la falta de minutos de Alario

"Es un jugador que queremos y valoramos, siempre que está disponible ha estado con nosotros. Somos muchos en la convocatoria, hay que tomar decisiones y alguno tiene que quedar afuera. Le tocó a él en el último partido, en Paraguay estuvo en el banco. Son decisiones que tenemos que tomar y él es un chico que se está entrenando muy bien".

Scaloni, sobre el momento de Paredes

"No me sorprende. Va progresando día a día y a nosotros nos da muchísimas cosas. Le está agregando un montón de aspectos a la parte de no posesión de la pelota y para nosotros es un jugador importante. Está atravesando un buen momento y estamos contentos con él".