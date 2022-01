Scaloni a El Ciudadano: "Colombia vendrá a jugársela con todo"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, como es una costumbre en el día previo al partido, habló en conferencia de prensa que nuevamente tuvo formato virtual. Allí, analizó el partido de este martes ante Colombia desde las 20:30 en Córdoba y, si bien no confirmó el equipo, anunció que serán muchas las variantes con respecto al equipo que le ganó 2 a 1 a Chile el jueves pasado en Calama.

El Ciudadano estuvo presente en la rueda de prensa del santafecino, quien no menospreció el partido de este martes y mucho menos al rival que habrá enfrente: “Será un rival que vendrá a jugársela con todo. Colombia es un rival importante y no se ajusta a la realidad de los últimos encuentros. Es el tercero o cuarto menos goleado”, recalcó.

Ante la consulta sobre el 11 titular, comentó: "A los cambios que tenemos que hacer por las sanciones, estamos esperando algunas evoluciones como los casos de Alejandro Papu Gómez y Ocampos. Si se pueden recuperar, probablemente tendrán su lugar en el equipo. Tomaremos una decisión unas horas antes al partido".

Al inició de la rueda de prensa, Scaloni explicó la sensación que le quedó al ver el triunfo por televisión sobre Chile por 2 a 1: “Muy rara la sensación. A veces las conexiones fallan y no pude comunicarme bien. Pero el trabajo del cuerpo técnico ha sido increíble”.

Volviendo al plano futbolístico, ante las bajas de Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Nicolás Taglifiaco y Alexis Mac Allister, el entrenador aseguró que habrá modificaciones. “Si vamos a jugar con dos delanteros, tal vez Paulo Dybala pueda ser el mediapunta y si jugamos con un delantero, puede ser el 9. Ningún jugador me basta con sus condiciones, porque en la Selección hay que rendir al máximo. No siempre están todos en el mismo nivel. Confiamos mucho en Paulo, por eso está en la convocatoria, pero después depende de muchos factores quiénes son los once que salen a la cancha”, reafirmó.

En cuanto al 11 titular, y por la información que maneja este cronista, el técnico mantiene varias dudas: Papu Gómez o Lucas Ocampos por el carril derecho del mediocampo, Paulo Dybala o Lautaro Martínez como centrodelantero; y Ocampos o Nicolás González por el sector izquierdo de la ofensiva. El resto seria con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, German Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez, Gómez u Ocampos; Ángel Di María, Dybala o Martínez; y Ocampos o González.

“La muestra de compromiso del equipo es increíble. Ante las dificultades, deben redoblar esfuerzos y aportar su granito de arena para que el partido sea como el del otro día”, sentenció el DT.