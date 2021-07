Scaloni a El Ciudadano: “A Ecuador hay que enfrentarlo con total humildad”

La Selección argentina enfrentará este sábado, desde las 22, a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América y su entrenador, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa a horas del partido en un torneo que nuestro país no logra conquistar desde 1993.

Si bien el director técnico no confirmó el equipo, por la información que maneja El Ciudadano, ocho serán los cambios con respecto al 11 que goleó a Bolivia por el cierre de la fase de grupos del torneo continental: Emiliano Martínez por Franco Armani, Nahuel Molina Lucero por Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi por Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul por Exequiel Palacios, Leandro Paredes por Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso por el Papú Gómez, Lautaro Martínez por Sergio Agüero y Nicolas González por Ángel Correa.

Además, el entrenador mantiene una duda en defensa: Cristian Cuti Romero, quien arrastra una molestia muscular, o German Pezzella, que se encuentra en buenas condiciones físicas para ir de arranque. Pero lo van a esperar al defensor del Atalanta hasta último momento.

No obstante, ante la pregunta de diario El Ciudadano: ¿A priori que grado de dificultad cree que tiene el partido de mañana ante Ecuador?, el entrenador respondió: “Dificultad máxima, no hay ningún tipo de duda de eso porque es un gran rival y tiene buenos jugadores. Viene con la moral alta y ha logrado buenos resultados en las eliminatorias también. Bajo esa condición, no podes más que enfrentarlo y salir al campo con total humildad, sabiendo que es un partido muy difícil. Son 90 minutos e intentaremos pasar, es nuestro objetivo”.

La única confirmación expresa por parte de Scaloni fue la presencia de Giovani Lo Celso, que regresará a la titularidad después de dos partidos: "Será titular y seguramente nos de lo que está acostumbrado. Esperamos que haga un buen partido, siempre hemos confiado en él".

Frente a la especulación por los cambios en cada partido, el DT argentino fue consultado por el eventual objetivo de alcanzar un "once de memoria", algo que relativizó al señalar que "sería ideal si en el fútbol no hubiera inconvenientes como lesiones, jugadores que vienen de baja temporada o forma".

En principio, el equipo que saldrá al campo del juego del Estadio Olímpico de Goiania será con Martínez; Molina Lucero, Romero o Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Lionel Messi, Martínez y González.

Durante una conferencia virtual que duró 10 minutos y tras la palabra del defensor Otamendi, el entrenador se refirió a los recaudos que hay que tomar por el rival de turno: "Nosotros tomamos precauciones más allá de quién sea el rival. Por nuestros jugadores, la manera de jugar es similar en todos los partidos", aseguró el director técnico.

El partido de cuartos de final de la Copa América Brasil 2021 se jugará mañana desde las 22 en el Estadio Olímpico de Goiania, ciudad a la que el plantel tiene previsto llegar hoy a las 20:30 tras partir a las 16:30 desde Ezeiza.