Santero sobre la definición 2020 en el TN: "No fue una situación normal"

Minutos antes había finalizado la clasificación en el Gálvez. Estaba satisfecho de acuerdo a las circunstancias que se daban en torno a su auto. Y con la tranquilidad que lo caracteriza atendió el llamado que llegaba desde Mendoza.

Y alrededor de 2o minutos al aire en Fórmula 91.7, el programa de automovilismo de CNN Radio Mendoza, bastaron para que Julián Santero analice a fondo su presente en el automovilismo argentino, el cual lo tiene como uno de los grandes protagonistas en este 2021.

- ¿Lo del TC es mala suerte o pasa algo más?

- No creo en la mala suerte, siempre son distintas circunstancias, he tenido maniobras mías que han sido sancionadas. He tenido maniobras de otros competidores que me han perjudicado, he tenido rotura de caja, rotura de cardan. Y así se han ido sumando cuestiones en cinco carreras, donde he tenido algún que otro problema, pero el funcionamiento normal está.

Funcionamos bien, el auto está bien. Ahora las últimas dos carreras un poquito más lejos de lo normal o de lo que estábamos en las primeras fechas pero creo que se va acabar.

El equipo está haciendo un gran trabajo y ojalá estemos agotando toda esa mala suerte ahora en esta primera instancia y después, en la segunda mitad del campeonato, seamos más competitivos y podamos pelear mejor.

- Hoy estás undécimo en el campeonato, ¿Te empieza a preocupar un poco esto o no?

- Hay un cierto porcentaje de preocupación para que no pase, ni que vuelva a repetirse, lo del cardan, ni lo de la caja, ni los errores de maniobras tanto mías como de los rivales. Pero no me hace perder la cabeza. Pero bueno son cosas que uno va queriendo mejorar, pero te repito el auto funciona bien y por lo general hemos estado en las primeras posiciones en tres carreras seguidas, estamos bien. Pero entiendo que en algún momento se va a acabar y vamos a poder entrar al playoff sin ningún problema. Ya saben que las últimas cinco carreras son las más importantes del campeonato y ahí tendremos que estar firme.

- ¿Cómo es tu relación con Marcelo Occhionero?, ¿Existe la posibilidad en algún momento de cambiar de equipo?

- Para ser sincero, siempre mantuve a lo largo de mi carrera y es que nunca cambie de equipo a mitad de año. No es algo que me guste y si me comprometo a hacer algo siempre intento hacerlo a largo plazo, porque pienso que es lo que mejores resultados da.

Y me parece que es la intención en este equipo. Tanto con Occhionero, como con el Memo Corse estamos evaluando una posibilidad de correr un auto nuevo, un auto cero kilómetro en una o dos carreras más. Eso si es una realidad y después no analizo cambiar porque me siento cómodo, estoy bien con el motorista, no tenemos problemas con Fernando García, estoy bien dentro del equipo, sacando estas complicaciones que tenemos de rotura, y de fallas mecánicas, estamos bien.

Estoy contento con el trabajo de todos los chicos de Alifraco con el auto y del encargado de auto y de Mario Luna que es el ingeniero y la verdad que tengo apoyo de Occhionero y el apoyo de Marcos Novorra. Entiendo que tenemos todo para funcionar bien, nada debería cambiar. Cuando se nos enderecen un poco las cosas vamos a levantar.

- Aquellos que te siguen dicen “me tiene podrido que lo manden para atrás en el Súper TC 2000”. ¿Qué tenés para decirles?

- Yo creo que tengo las mismas herramientas que mis compañeros. He tenido algunas carreras en las cuales quizá no he funcionado bien yo, en otras tuve un problema que fue de neumáticos, la que llovió en Alta Gracia. Me tocó otro compuesto, esto lo digo porque no me gusta ocultar estas cosas. Salí último con una goma que se probó después de la carrera para chequearlo y era cuatro segundos más lento. Por lo que me perdí un fin de semana por una negligencia de la categoría. Eso no lo oculto para nada.

Y después es una categoría súper competitiva. En San Nicolás clasificamos a la décima con Matías (Rossi), entiendo yo con autos iguales y después en carrera, yo gane la clasificatoria y en la carrera final me ganó él porque tras la largada, en la primera vuelta quedó mejor posicionado, me pasó y me ganó.

Entiendo que a veces la gente que me sigue tiene un poco de ese fanatismo y tiende a pensar mal, pero yo estoy cómodo, siento que tenemos las mismas herramientas, y que Matías me puede ganar tranquilamente porque es uno de los mejores pilotos del país. Es decir, me está ganando Rossi, y hay veces que le gano yo y el año pasado hice un montón de poles. Estamos ahí, en competencia y con libertad de competir igual a igual.

- ¿Cómo tomaste la decisión de sumar 25 kilos de lastre para el Toyota en el Turismo Nacional?

- Del campeonato del año pasado no voy a hablar, no es una situación que me ponga muy cómodo, pero entiendo que no fue una condición normal. Siempre me gusta ser claro y entiendo que no fue normal porque el auto estuvo bien en todas las carreras, a lo sumo como mal estábamos octavos. Y en esa fecha clasifiqué 20, tenía problemas eléctricos, teníamos un montón de problemas pero no me gusta pensar mal porque es un deporte al que me dedico y tengo muchos años por delante todavía, pero no fue una situación normal.

Estoy de acuerdo con el cambio reglamentario y todo lo que sea a favor de la categoría y de poder sumar. Si entienden que había que ponerle a mi auto 25 kilos más estoy de acuerdo, se probará en tres carreras y después analizarán que tal vez no haga falta tocarlo. Pero estoy de acuerdo, no me voy a poner en contra de la categoría, si la mayoría de los dirigentes entendieron que era necesario, está bien.

- ¿Estás políticamente correcto por el bien de todos?

- No, te lo diría. Con eso del cambio reglamentario está bien porque tienen que hacer algo porque hay muchas quejas que no me gustan realmente. Me caliento porque opinan desde otro auto, de otra situación y no viven realmente lo que yo vivo con mi auto. El tiempo que le dedico y el trabajo que tiene y la verdad estoy seguro que de acá a tres fechas la categoría se arrepentirá del cambio que hizo en mi auto. Yo represento a Toyota, pero hoy con el equipo que tengo, desde Gaby Rodríguez que construye el auto, hasta los dirigentes y el que está en los motores, con cualquier auto seríamos competitivos como con el Toyota. Pero bueno en el TN, se tiende a castigar un poco al piloto que sobresale para que puedan ganar todos.

- ¿Tendría que haber puesto un poquito de postura el equipo a fines del año pasado?

- No se bien qué pasó. No se si tuvo que ponerse más firme el equipo o Tito.