Sale a la luz 'La venganza de los cabecitas negras'

El periodista, escritor y músico Fernando Montaña anunció la próxima salida de La venganza de los cabecitas negras, su segundo libro de relatos, textos y cuentos.

La ilustración está a cargo del polifacético Oscar Reina, uno de los grandes artistas plásticos y también escritor mendocino, quien ya había pergeñado el Maradona de El Primer ídolo del Siglo, el primer resumen de ficciones. Además Sacha Barrera Oro fue el encargado de realizar el prólogo.

La Editorial Glifo fue quien sacó a la luz estos escritos que resumen pasiones no sólo por el fútbol sino por las historias cotidianas con sabor a cuyania.

Este libro tiene a disposición una preventa con un valor de $500. También está la opción de adquirir El primer ídolo del siglo + La venganza los cabecitas negras en $800. Los pedidos se pueden hacer por wattsapp al 2615785907 (Sandra).

Fragmento del prólogo de Sacha Barrera Oro

"Cuando uno se mete en La venganza de los cabecitas negras siente que lo trágico y lo melancólico va a ganarnos por goleada, como si la desgracia se hubiera acaparado, a fuerza de codazos y empujones todas las butacas y entonces uno sigue adelante y de a poquito ve con alivio cómo la defensa se va rearmando de momentos felices, donde la comedia hace paredes con la ternura hasta cansarse de hacerle fintas y regates al quebranto y asi por fin uno se desahoga colgado del alambrado festejando un gol en familia junto a nuevos amigos que viven ahí en el libro.

Engolosinado uno sigue adelante, buscando desesperadamente más alegría en la próximas hojas y sin querer queriendo termina por pensar que el resultado más justo para este partido no sería otro que el de tablas y es ahí, en ese preciso momento, cuando sentís un coscacho en forma de cáscara de mandarina que baja de la popular y nos recuerda que la palabra justicia no figura en el diccionario barrial, simplemente porque esto es mucho más que fútbol, es una mezcla enjabonada de mancha congelada y jugar a la pelota, una rebanada de siesta que se nos cuela pegadita a la línea de cal, justo cuando nos llega un centro a la olla y vamos corriendo para hacer ese bendito pase a la red… la vieja nos llama a tomar la leche y desbarata todos esos planes secretos que tienen los indios y los cowboys, los mismos que aún siguen escondidos porque saben que el juego no ha terminado, a pesar del paso del tiempo y las posiciones adelantadas.

Este libro me hace pensar, cuál será el género artístico del que está hecha la vida".