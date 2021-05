Sábado intenso: Denver vs Clippers y Oklahoma vs Indiana

Esta noche Denver Nuggets (42-21) visitará a Los Angeles Clippers (43-21) y tendrá al base Facundo Campazzo una vez más, después de su increíble desempeño contra New Orleans Pelicans. Por su parte, Oklahoma City Thunder (21-42) tiene en sus filas al alero Gabriel Deck y se medirá como local ante Indiana Pacers (29-33) por la NBA.

A las 23:00 de Argentina, en el Staples Center, Denver visitará a los Clippers en un partido protagonizado por dos de los cuatro mejores equipos de la Conferencia Oeste, que es liderada por Utah Jazz, seguido por Phoenix Suns.

Campazzo reemplaza al base titular canadiense Jamal Murray, quien sufrió rotura de ligamentos y está sin jugar desde hace 8 partidos atrás. Así es que el argentino está atravesando un gran momento en la liga, sumando en los dos últimos juegos (ante New Orleans Pelicans y Toronto Raptors) 31 puntos y 14 asistencias, concretando ante Pelicans su primer "doble-doble" con 19 puntos y 10 asistencias, un nuevo récord personal.

En total el base cordobés, ex Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid de España, suma 313 puntos, 182 asistencias, 93 rebotes y 63 robos.

Por su parte, desde la 21:00 de Argentina, Gabriel Deck jugará su segundo partido en Thunder ante los Pacers en el Chesapeake Energy Arena de Oklahoma, luego de haber debutado el jueves pasado en la caída ante los Pelicans por 109-95.

El santiagueño, el 14° argentino en jugar en la NBA, estuvo en el rectángulo de juego en su estreno durante 14 minutos y 35 segundos, marcando dos puntos y contabilizando dos rebotes, dos asistencias, un balón perdido y dos infracciones.

Tras el partido, el entrenador Mark Daigneault dijo sobre la tarea del santiagueño: "La defensa de Deck fue realmente impresionante. Es un tipo grande y duro, realizó un gran trabajo. Sabe cómo jugar y dejó una buena primera impresión, a pesar de que todavía no se entrenó con nosotros. Entró e hizo exactamente lo que le pedimos".

En tanto, Deck afirmó: "Me pidieron que no cambie nada y sea yo mismo". Eso fue exactamente lo que pasó, según el entrenador. "Esto me permite estar cómodo, como anoche, adentro de la cancha a pesar de que era mi primer partido y no tenía conocimiento de algunas cosas. Creo que día a día voy a ir aprendiendo más y adaptándome al equipo", expresó ante la prensa tras su debut en el Oklahoma City Thunder.

Los Thunder hace rato que no tienen chance de clasificar a los playoffs pero están conformando un equipo con mucho potencial para el futuro.

Resultados del viernes

Philadelphia Sixers 126 - Atlanta Hawks 104,

Boston Celtics 143 - San Antonio Spurs 140

Cleveland Cavaliers 93 - Washington Wizards 122

Brooklyn Nets 109 - Portland Trail Blazers 128

Memphis Grizzlies 92 - Orlando Magic 75

Chicago Bulls 98 - Milwaukee Bucks 108

Phoenix Suns 121 - Utah Jazz 100

LA Lakers 106 - Sacramento Kings 110