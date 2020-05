Chiquito Romero fue denunciado en Inglaterra por un insólito motivo

El arquero argentino del Manchester United, Sergio Romero, fue denunciado por sus vecinos por haber construido un parque de juegos en el patio de su casa de Inglaterra.

Según anunció el diario inglés The Sun, el ex arquero de la Selección Argentina no tenía permisos para instalar el gigantesco parque de diversiones que apareció en el jardín frontal de su mansión del barrio Cheshire.

En consecuencia, la Justicia de ese país le ordenó a Chiquito demoler la enorme instalación que había colocado para entretener a sus tres hijas.

El parque de juegos elegido por Chiquito Romero, conocido como Double Whammy (Foto web).

La estructura tiene un castillo de 3,6 metros de altura, varios toboganes de 3,2 metros y un refugio a 4,2 metros y está valuada en 20.000 euros.

Esta decisión 'ilegal' produjo el enojo de sus vecinos, quienes se quejaron de que el parque puede distraer a los autos que circulan por esas calles y también porque molesta lo haya puesto en la parte delantera del patio.