Rogelio Funes Mori cree que se contagió de coronavirus yendo al supermercado

El futbolista mendocino de 29 años de edad, Rogelio Funes Mori, dijo a los medios mexicanos (país en el que se encuentra jugando actualmente) que él cree que se contagió de coronavirus en un supermercado.

El actual delantero de Rayados de Monterrey, habló sobre su contagio de COVID-19, hace dos meses. En junio de este año, Funes Mori contrajo el virus que ha derivado en una pandemia que azota al mundo entero.

"Las cosas pasan, me cuidaba mucho, únicamente iba al supermercado y seguramente me contagié ahí. Hay que tomar conciencia, saber que te puede suceder y sigo cuidándome para que no vuelva a pasar", agregó el futbolista en declaraciones a los medios.

Cuando Rogelio contrajo COVID-19, se le presentó de forma asintomática en su cuerpo.

El ex River Plate habló de como fue el momento en el que supo que tenía el virus "Al principio es difícil porque te perdés varias semanas de prácticas cuando estás infectado y tenes que hacer reposo", dijo.

También se refirió a la polémica que sacude a dos jugadores de ese club mexicano y por lo tanto compañeros suyos, que incumplieron la cuarentena para asistir a un cumpleaños. Los señalados son Hugo González y Dorlan Pabón.

"Los dos aprendieron de lo que hicieron. Saben que tenemos que dar el ejemplo. El club ya tomó las medidas y está todo solucionado", evaluó el futbolista.

El buen presente futbolístico de Rogelio Funes Mori

Luego de haber pasado por River Plate, Benfica de Portugal y Eskisehirspor de Turquía, Funes Mori asegura estar contento en el Monterrey y firmó contrato por cuatro años más con esa institución.

"Voy a estar muchos años más acá. Quiero seguir haciendo historia, seguir conquistando títulos. Con mucha tranquilidad, como siempre digo, he pasado muchas cosas en el fútbol y estoy preparado para lo que sea", dijo recientemente el delantero en declaraciones a la prensa.

Además el mendocino sigue de cerca un gran objetivo que podría alcanzar pronto: convertirse en el máximo anotador de la historia de Rayados.

Actualmente el delantero está a solo 14 goles de la marca máxima de 121 anotaciones, que ostenta el chileno Humberto Suazo en su paso por esa institución mexicana.