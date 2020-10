Rocío Montenegro: la mendocina que brillará en River Plate

La mendocina Rocío Montenegro está a punto de convertir un gran gol en su carrera como jugadora, ya que en las próximas hora se sumará nada menos que a River Plate.

La jugadora de 23 años, que vistió los colores de Huracán Las Heras, Círculo de Oficiales Policías de Mendoza, Pacífico y Las Pumas, fue la elegida por el equipo Millonario para seguir en esa institución su destino.

La futbolista dio sus primeros pases con la pelota cuando era una niña y así lo recuerda: "Empecé en una escuelita de fútbol con chicos, a los 7 años; me invitaron unos amigos del barrio. Mi mamá me llevaba a los entrenamientos y los fines de semana me quedaba en mis abuelos, que me acompañaban a los partidos".

Con el pasar de los años, el fútbol se convirtió en el protagonista de sus días. Entre sus primeros torneos se encuentran los tradicionales Juegos Nacionales Evita y los Binacionales de Integración Andina, como miembro de la selección mendocina. Pero eso no fue todo, también formó parte de la Selección Argentina en Sub 17 y Sub 20.

El dato de color es que la joven jugadora lleva al Xeneize en su corazón azul y oro pero por supuesto entendió el significado del importante llamado y lo que vale para su carrera el llegar a un club como River Plate. Por eso, consderó que "cuando me llamaron me quedé helada, no podía creer que me querían allá esa misma semana. Pero se alargó una semana más lo del viaje ya que tenía que ir con estudios y pase libre. Mi pase estaba en Las Pumas, que sin ningún problema me lo dieron".

En las próximas semanas viajará a Buenos Aires, donde se alojará en un hostel junto a otras chicas del interior. La jugadora explicó que la descubrieron por un contacto de una agencia de representantes: "Ellos me armaron el video con varias jugadas mías y así me conocieron. No podía dejarlo pasar, es una oportunidad que no era para pensarlo tanto. Es un gran comienzo para mi carrera como futbolista".

Rocío reconoció a todos los que la acompañaron en este sueño: "Agradezco a mi familia y a mi pareja y a su familia; han sido un pilar importante en todo esto que estoy viviendo… ¡Y a mis abuelos que están siempre y me siguen desde que tengo 7 años!".

Finalmente, la futura riverplatense expresó: “El fútbol es todo, lo siento y lo juego desde que tengo consciencia. Me ha regalado amigos, oportunidades y lugares que sin ‘la redonda’ no los hubiese conocido. Hoy me está dando esta oportunidad de ir a jugar a primera y a uno de los clubes más importantes de Argentina”.