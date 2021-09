Robo a la Leona Sofía Maccari: qué pasará con la medalla olímpica

Sofía Maccari, tiene 37 años y debutó con Las Leonas en 2010. La deportista fue abordada este miércoles por dos delincuentes cuando viajaba en su auto por Maquinista Savio, en Provincia de Buenos Aires. Según informó en sus redes sociales, los hombres iban armados y escaparon en su vehículo Toyota Ethios, junto con su celular y la medalla de plata que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso, la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa" expresó la deportista en Twitter, donde pidió apoyo y difusión del episodio de inseguridad.

Maccari iba acompañada y estaba estacionada cuando ocurrió el robo.

Tras el atraco, la Policía Bonaerense pudo dar con el vehículo, abandonado por los ladrones. También detuvieron a un sospechoso de 17 años, mientras que su cómplice pudo escapar.

¿Qué pasará con la medalla?

Según relató la jugadora, la medalla de plata que le fue concedida en la última competencia olímpica estaba guardada en un bolso que llevaba dentro del auto. Después de haber sufrido el asalto, y ante las insólitas preguntas que le llegaron como respuesta al tweet donde contó lo sucedido, Sofía indicó que traía el premio consigo para llevárselo a una amiga.

Por suerte, y con la gran difusión que el hecho tuvo en Twitter, Maccari no sólo recibió mensajes cuestionando que llevara la medalla, si no que muchos arrobaron al Comité Olímpico Argentino y a la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos para pedir una reposición del trofeo que le fue arrebatado.

En este sentido, no hay protocolos que indiquen esta posibilidad, y hasta el momento ninguno de los organismos se refirió al respecto.