River y Racing deberán buscar variantes por las bajas en sus planteles

River y Racing se preparan para jugar la final de la Supercopa Argentina el próximo jueves con algunas dudas en sus formaciones. Marcelo Gallardo deberá armar el rompecabeza luego de la accidantada que resultó la victoria del domingo pasado ante Platense por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Mientras que en lo de Avellaneda Lucas Orban y Marcelo Díaz dieron positivo en coronavirus y quedaron descartados para el compromiso de la próxima semana.



Javier Pinola, referente de la última línea Millonaria, y del delantero colombiano Rafael Borré, titular indiscutido en ataque, no podrán ser de la aprtida



Pinola sufrió la fractura del antebrazo derecho en su intento por despejar la pelota de cabeza. La caída, con el peso del cuerpo sobre el brazo, provocó una nueva lesión grave como cuando en mayo del 2016 sufrió la fractura de la tibia derecha en Rosario Central que derivó en una fisura posterior.



River pierde a un jugador fundamental durante al menos tres meses. La final con Racing y el Superclásico con Boca Juniors por el torneo doméstico son algunos de los choques clave en ese período.



Gallardo analiza quién será el reemplazante de Pinola en una última línea que recibió algunos críticas adversas por errores puntuales en el chileno Paulo Díaz y el paraguayo Robert Rojas, en partidos decisivos.

Por el lado la Academia, Orbán y Díaz se suman al defensor chileno Eugenio Mena, quien contrajo la misma enfermedad la semana pasada, por lo que quedó afuera del partido del último domingo ante Estudiantes de La Plata.



Sin embargo, "Keno" continúa con el entrenamiento vía zoom en su hogar y será testeado mañana antes de partir a Santiago del Estero para determinar su inclusión dentro de la lista de buena fe para el choque ante el "Millonario".



Orban, de 32 años, fue titular en el empate sin goles ante el "Pincha", por la fecha 3 del torneo local, y en su reemplazo podría ingresar el cordobés Joaquín Novillo, una de las incorporaciones del plantel de Juan Antonio Pizzi.



Otra de las opciones es que Nery Domínguez, a quien Pizzi utilizó como mediocampista central en las tres presentaciones del conjunto "albiceleste", pase a la zaga central junto a Leonardo Sigali.



La ausencia obligada del jugador trasandino Díaz no será un problema para el DT "académico" ya que el "Chelo" no era tenido en cuenta porque se encuentra en plena recuperación de un síndrome meniscal.



Por su parte, el arquero Gabriel Arias, quien se recupera del traumatismo costal derecho sufrido en el partido ante Estudiantes, continúa con la puesta a punto para llegar en condiciones a la final del jueves.



En caso de que el futbolista nacionalizado chileno no pueda ser tenido en cuenta por el entrenador Pizzi, su lugar será cubierto por el arquero suplente Gastón "Chila" Gómez, quien lo reemplazó el domingo último ante el elenco "Pincharrata".



El resto del plantel, que fue hisopado al inicio del entrenamiento desarrollado en la cancha auxiliar, llevó a cabo movilidad, tareas tácticas y de definición, con la presencia del defensor Mauricio Martínez a la par del resto de sus compañeros en parte de los ejercicios.