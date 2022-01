River goleó en un amistoso y abrochó un nuevo refuerzo

River Plate atraviesa un miércoles de buenas noticias. En lo que respecta a encuentros amistosos, goleó a Atlanta por 4 a 1, en lo que significó el segundo ensayo de los dirigidos por Marcelo Gallardo en lo que va de la pretemporada. Mientras que en el mercado de pases, el Millo abrochó su quinto refuerzo, al confirmarse la llegada de Elías Gómez.

El último campeón del fútbol argentino, enfrentó al elenco de Walter Erviti con un mix entre titulares y suplentes, en lo que fue un partido informal. En la primera parte, fue Atlanta quien comenzó mejor y se puso en ventaja con gol de Fabricio Pedrozo.

Ya en el complemento, Gallardo varió bastante el equipo y se pareció más a su habitual 11 titular. Allí fue donde marcó grandes diferencias y dio vuelta el partido, ganándolo 4 a 1, con tantos de Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Flabián Londoño Bedoya y Nicolás De La Cruz.

El próximo sábado, River se medirá ante Platense en el Monumental con público, el encuentro comenzará a las 19 y será televisado. La semana que viene hará lo propio ante Tristán Suárez a puertas cerradas y sin televisación y finalmente el sábado 5 de febrero, enfrentará a Vélez en el Monumental nuevamente con televisación y público en las tribunas.

Quinto refuerzo

Elías Gómez, con reciente paso por Argentinos Juniors, se realizó la revisión médica y ya tuvo sus primeras palabras como nuevo jugador Millonario. En la previa, se dijo que iba a firmar para Independiente de Avellaneda, pero finalmente su carrera continuará en Núñez. “Entiendo la bronca de Independiente. Por ahí se manejaron raro, porque mi decisión no estaba confirmada. No me gustó que se dijera que iba a jugar allá. Trato de mantenerme al margen. Yo no manejé nada, me estoy adaptando a todo esto”, declaró. Finalmente dejó en claro que River nunca negoció directamente con él: “El llamado de Gallardo no existió nunca, lo manejaron los clubes y mi representante. Yo siempre al margen y a la espera”.