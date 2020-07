River, Boca y un equipo de Europa están interesados en Brunetta

El futbolista de Godoy Cruz, Juan Brunetta, admitió que hay interés tanto en River Plate como Boca Juniors por contar con sus servicios pero también habría un seguimiento desde Europa.

El jugador de la Selección argentina Sub 23 estaría también en los planes del Genk de Bélgica y el hecho de jugar en el viejo continente seduce mucho al juvenil del Expreso.

"Hubo conversaciones de Boca y River con Godoy Cruz, pero no pasaron de ahí. En estos días llegará una ofertad del Genk de Bélgica, hablaré con los dirigentes y esperemos que pueda hacerse, es mi sueño saltar a Europa. Hace poco llegó una oferta de afuera, el club la rechazó y decidimos dejarla pasar por respeto. Ahora me gustaría, me entusiasma mucho", declaró en una entrevista.

Por otro lado, Brunetta recordó cuando vistió los colores del equipo de la Ribera y expresó que "a los 9 o 10 años llegué a Boca. Luego me dejaron libre y fui menos de un años a Estudiantes. Ahí comencé a extrañar y me volví a Laboulaye" expresó.

Habrá que esperar para saber como continúan las negociaciones y quién ofrece más para hacerse con el jugador pero el mismo ya dejó en claro que le gustaría emigrar hacia Europa.