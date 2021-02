Rivadavia Básquet contrató a un pivote extranjero

El representante mendocino en el básquetbol nacional ya palpita su primer viaje y su debut en una nueva temporada de la Liga Argentina, que será este 20 de febrero ante Estudiantes de Concordia. En los próximos días llegará a nuestro país Devon Robinson, pivote norteamericano que se sumará al equipo dirigido por Fernando Minelli.

Si bien pocos equipos han apostado a extranjeros en esta oportunidad teniendo en cuenta las restricciones de viajes por la pandemia y, principalmente, el precio del dólar, Rivadavia volvió a posar sus ojos en jugador universitario que tendrá su primera oportunidad como basquetbolista profesional.

Se trata de Devon Robinson. Mide 1,93 metros y puede jugar tanto de ala pívot como de pivote. En su último año universitario (temporada 2019/2020) promedió 14 puntos, 11 rebotes y 2,2 asistencias en los 30 partidos disputados.

Oriundo de Cleveland, Ohio, fue anotado en el Draft de la NBA para la actual temporada pero ninguna franquicia lo eligió. Sin embargo, el entrenador de Rivadavia Básquet, Fernando Minelli, vio potencial en él y les pidió a los dirigentes un esfuerzo para poder contar con Robinson para los próximos partidos.

Así juega Robinson

Este jueves 18 de febrero, los Naranjas viajarán a Buenos Aires para participar de la primera burbuja de la Liga Argentina. La sede es Lanús y el conjunto mendocino debutará ante Estudiantes de Concordia el sábado desde las 19 hs. Luego, el fixture será el siguiente:

22/02 vs Tomás de Rocamora

23/02 vs Parque Sur

25/02 vs Racing de Chivilcoy

Nueva plataforma para ver los partidos por streaming

La Asociación de Clubes (AdC) en conjunto con la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), lanzó basquetpass.tv, donde estarán disponibles los encuentros tanto de Liga Argentina como de Liga Femenina. Y en un futuro, la intención de ambas entidades es sumar a la Liga Nacional, que hoy tiene los derechos comprados por la señal TyC Sports.

Para poder adquirir el servicio de Basquetpass, hay que registrarse en dicha dirección. El costo mensual para ver a un equipo en particular es de 400 pesos y para disfrutar de todos los juegos que ofrece la plataforma, el valor es de 600 pesos.