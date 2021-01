Renunció Dabove: ¿su próximo destino está en Avellaneda?

Diego Dabove, tras el empate de Argentinos en la última fecha ante Boca, decidió dar un paso al costado y terminar un exitoso ciclo en el Bicho, logrando entre otras cosas, la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Empieza a sonar fuerte en Avellaneda, tanto en Independiente como en Racing.

Hay que recordar que Pusineri y Beccacece renunciaron a sus respectivos cargos en Independiente y Racing, luego de no haber cumplido los objetivos: el rojo no pudo llegar a la final de la Copa Diego Maradona y se quedó afuera en cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Racing tuvo un flojo torneo local y perdió ante Boca en la Libertadores, dejando una muy mala imagen.

Incluso, algunos creen que podría ser llamado por Marcelo Tinelli para ir a San Lorenzo, aunque en este caso, el principal candidato a remplazar a Mariano Soso es Néstor Gorosito. Sin dudas, lo que demostró Dabove tanto en Argentinos Juniors, como el legado que dejó en Godoy Cruz alcanzando el subcampeonato, lo ha puesto en los primeros planos del fútbol argentino.

Polémicas declaraciones de Ignacio Piatti:

El ex San Lorenzo, se refirió a su salida del club y disparó fuertemente sobre las internas del plantel, que giran en torno a los hermanos Romero: “Quiero que se sepa bien todo porque quedó que me fui por la puerta de atrás de un club al que quiero mucho. En ningún club tuve problemas pero acá no se manejaron como se tendrían que haber manejado. Yo llegué al club justo cuando pasó el problema con los hermanos (Romero) en Córdoba, eso del cambio. Me llamó la atención ver un grupo desgastado. No entendía por qué estaba el grupo por un lado y estos dos por el otro. Un equipo, para ganar cosas, no puede estar así. Y eso fue porque Marcelo (Tinelli) les permitió un montón de cosas”.