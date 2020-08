Regatas reinauguró su remozada pileta de 25 metros

Finalmente se habilitó el natatorio de 25 metros del Club Mendoza de Regatas. Será solo para la práctica del deporte, con un estricto y detallado protocolo, con sistema de turnos vía web tanto para federados, socios activos y menores a partir de los 12 años.

Jorge Aguirre Toum, presidente del Club Regatas señalo que “desde el miércoles habilitamos nuestra querida pileta de invierno. Hemos hecho buenas reformas y grandes reparaciones, prácticamente la reinauguramos”. “Entre las obras que se realizaron durante este periodo que no pudo ser utilizada por la pandemia del coronavirus, se destacan trabajos de albañilería, desinfección y limpieza de ventanales de vidrios blindex, (con productos especiales). El natatorio fue pintado por completo, arreglaron los filtros y el equipo de calefacción se reparó", agregó.

El presidente del club, Jorge Aguirre Toum, junto al profesor Claudio Capezzone.

"Estamos pasando un momento difícil pero no nos detuvimos nunca. Estamos con obras que en otro momento no podríamos hacer por la ocupación y la cantidad de socios que circulaban por nuestra institución durante todo el año", señaló Aguirre Toum.

“Hoy vemos lo positivo nos encontramos en momentos diferentes y difíciles, el deporte bien practicado es un sostén, teniendo todos los recaudos es un bien a la salud y un bien psicológico. El deporte no ha sido fuente de contagio. Y así como en el deporte, el triunfo no está en el vencer siempre si no en nunca rendirse”, adujo el presidente de Regatas y ex nadador de la institución que hoy conduce.

El club siguió avanzando gracias al apoyo incondicional de los socios y el compromiso de sus dirigentes, hoy más que nunca demostraron su gran capacidad como piloto de tormentas, guiando a nuestra institución como expertos timoneles a puerto seguro.

Este es el protocolo.

Creación del natatorio

El 25 de julio de 1975 fue creada en Mendoza la pileta de 25 metros del Club Regatas que constituyó un hito para Mendoza.

Este natatorio es el escenario de muy gratos recuerdos fundamentados en hechos trascendentes a nivel nacional e internacional con torneos y competencias de carreras con importante y destacados nadadores que marcaron a fuego el rumbo a grandes deportistas que hoy nos enorgullece como mendocinos.

Uno de los casos es el de Florencia Szigeti que participó en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y en los de Atenas 2004, obtuvo medalla de plata en el Panamericano de Santo Domingo y entró en la final de 100 libre en el Mundial de China 2005.2