Reapareció Carlitos Tevez: “Yo no me bajaba del micro”

Carlos Tevez, exjugador y uno de los ídolos de Boca Juniors, aseguró que si el flamante campeón de la Copa Argentina "no levanta futbolísticamente", le facilitará el camino del éxito a River Plate, su eterno rival.

"Si Boca no levanta futbolísticamente, se le va a hacer difícil. Será como el último campeonato y a River se le va a hacer muy fácil", dijo Tevez en diálogo con TyC Sports.

"Sería muy malo de mi parte decir que River juega mejor que Boca, pero este es el mejor River de la historia y Boca sigue ganando campeonatos. En 2003, en la época dorada de Boca (con Carlos Bianchi como DT), River no ganaba campeonatos como gana Boca ahora", agregó el ex Manchester United de Inglaterra.

A su vez, Tevez trazó una diferencia con la dirigencia xeneize, en especial con Juan Román Riquelme, máximo ídolo y vicepresidente del club de la Ribera.

"No estoy de acuerdo con la manera de manejarse de la dirigencia, lo digo como hincha, es una sensación que tengo. Los hinchas festejan los campeonatos porque hay que festejarlos, pero hay que ver el cómo", dijo Tevez.

Y añadió que no se hubiese bajado del micro cuando Riquelme citó al plantel tras la derrota 1-0 ante Gimnasia La Plata en La Bombonera.

Tevez valoró el trabajo de Sebastián Battaglia: "Lo felicito porque sacó el equipo adelante, pero hay que ir de frente diciéndole a la gente lo que hay. Si Boca confía en sus juveniles tiene que ir para adelante. Al hincha de Boca no hay que mentirle, hay que decirle la verdad".

"Román ya no entra más a la cancha y los que ganan partidos y campeonatos son el grupo de jugadores. Ya ni la camiseta. Antes era una cosa y hoy es otra", agregó el Apache.

"Battaglia, con una idea clara, puede seguir. Ganó la Copa Argentina y clasificó a la Copa Libertadores, cumplió con los objetivos", manifestó el ex número 10 de Boca.

Tevez aclaró que no se siente "retirado" de la actividad, mientras convive con distintas sensaciones: "A veces me pica el bichito por volver a jugar, y en otras no. Combinaría el placer de tener tranquilidad con el placer de jugar al fútbol. No pienso en un partido despedida. Pero ya no estoy para aguantar el Mundo Boca, porque te consume mucho".

"No creo que Riquelme me llame, ya estoy afuera. Tampoco quiero volver. No cambió nada mi decisión de hace cinco meses. Cuando vi el partido (contra Talleres) no sentí que tenía que estar ahí. Y por suerte ganamos por penales", añadió.

Para Tevez, su cabeza ya no está "para tener todos los días problemas" porque lo acusaban de "todo lo que pasaba en Boca".

Por último, habló de su posible ingreso a la política del club: "Si no me preparo y no lo siento, no estaré. Y eso no cambiará mi amistad con Mauricio (Macri) ni con Daniel (Angelici). Ellos me acompañan", concluyó.