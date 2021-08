Ramírez palpitó el duelo ante el Millo: “Podemos someter a River”

Matías Ramírez es uno de los puntos altos en el rendimiento ofensivo de Godoy Cruz. Al margen de haber anotado ante Atlético Tucumán, es una amenaza permanente para los defensores rivales, por su desequilibrio en el uno contra uno. El próximo sábado, el Tomba recibe a River en el Gambarte y el Loco se ilusiona con el triunfo.

“Siempre es importante jugar contra un rival como River, uno de los mejores de la Argentina, sino el mejor. Intentamos tener una identidad, sabemos a quién vamos a enfrentar, pero ellos también saben que tenemos lo nuestro y que vamos a ser locales”, expresó el futbolista en diálogo con el programa radial Minuto 91.

Respecto a las últimas actuaciones del equipo, agregó: “Sabemos a lo que jugamos. Los últimos dos partidos nos quedamos con las manos vacías, pero creo que fueron por errores muy puntuales, no nos jugó a favor la fortuna, tuvimos un tiro en el palo ante Colón y luego el gol de ellos fue de un tiro libre con un rebote en la barrera. Pagamos muy caro esas equivocaciones, pero creo que vamos por buen camino, estamos sólidos, jugamos bien y el Gallego (Sebastián Méndez) nos deja clara su idea de juego".

En otro pasaje de la entrevista, se le consultó por su posición en la cancha, a lo que resaltó: “Fue un descubrimiento de Seba. Cuando llegué, jugaba por el medio, más de media punta, y creo que ahora el DT me está dando la oportunidad de conocer otra posición, me explica algunas cosas, a veces tomo malas decisiones, posiblemente por no tener tanto conocimiento de esta nueva función”.

Finalmente, auguró: “La idea es salir a todos los partidos a plantear nuestro juego. Es lo que nos pide Seba y River no va a ser la excepción, más en nuestra cancha. Sabemos que dejamos una mala imagen la última vez que los enfrentamos (1-6), pero creemos que el contexto es distinto y no tengo dudas de que podemos someterlos con nuestras armas”.